江蘇145童接種過期疫苗　官員稱：對人體無傷害

▲江蘇爆145名幼童接種了過期疫苗。圖為示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

吉林省長春長生公司去年8月爆發假疫苗事件，讓不少孩童家長驚慌。事發不到半年，江蘇再爆問題疫苗事件，目前已有上百名兒童接種過期小兒麻痺疫苗。當地官方調查後表示，已有3人遭免職，另有5名相關人員被立案調查；官員也強調，過期的小兒麻痺症疫苗不會對人體造成傷害，只是效用降低。

綜合陸媒報導，這次爆發過期疫苗的為江蘇金湖縣黎城衛生院，在近一個月內，有145名嬰幼兒在該處接種了過期的小兒麻痺疫苗。有部分家長反映，自己的孩子在注射疫苗後，身體出現不良反應。

▲去年8月爆發的長春長生假疫苗案，讓不少大陸孩童家長擔心。（圖／路透社）

《北京青年報》報導提到，這批疫苗批號為201612158，有效期至2018年12月11日，不過直到該批疫苗有效期滿後近一個月，仍有嬰幼兒在接種該批次小兒麻痺疫苗。

金湖縣衛計委通告表示，經諮詢省市專家後，「疫苗本身不會對人體造成傷害，疫苗效價會降低，影響接種效果，展開補種即可。」此外，金湖縣將安排專業醫務人員對所有口服過期疫苗的兒童進行上門回訪和巡診，並在縣人民醫院兒科和黎城衛生院防保所設立諮詢處，接受家長諮詢。

金湖縣人民政府書面10日晚間也以書面答覆表示，對因服用過期疫苗後身體出現不適的兒童，金湖縣醫院集團負責免費就診；對因接種過期疫苗產生的不良後果，金湖縣醫院集團承擔一切賠償責任，金湖縣政府確保落實到位。

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