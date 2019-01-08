上班如廁每天得扣2元「清潔費」　人資回：干你何事？

▲網友爆料，「治潤電子廠上廁所員工還要每天扣2元（人民幣）」。（圖／翻攝自觀察者網）

大陸中心／綜合報導

大陸網友日前爆料，江蘇一家濱海治潤電子廠規定，員工上班日每天須繳人民幣2元（新台幣9元）的清潔費，請假則不需要。陸媒記者詢問此事時，電子廠人力資源部聲稱已停止收取費用，卻反問記者「跟你有什麼關係？」當地相關部門介入調查中。

根據《北京時間》7日報導，電子廠人事部在爆料網友的貼文下方留言，收取「清潔費」的初衷是為了提升員工工作環境，「為他們準備衛生紙和洗手液之類所提出的」，人事部也承認對這件事情思考不周，「現我司已取消改向扣費並將之前所扣費用返還員工。」

▲網友爆料，「治潤電子廠上廁所員工還要每天扣2元（人民幣）」。（圖／翻攝自觀察者網）

報導指出，記者根據電子廠公開資料顯示，致電給位於江蘇省鹽城市濱海縣的濱海治潤電子有限公司人資部求證，一名女職員聲稱已不再收取「清潔費」，對於記者問到之前收取的費用是否退還，對方拒絕拒絕，只表示事情已經解決，還大聲反問記者，「這是我們公司的事情，跟你有什麼關係？」

據報導，記者詢問濱海縣勞動保障大隊，對方回應已針對事件進行調查，掌握到的情況是，該公司已經退還之前收取的費用，但調查結果如何處理還沒有進一步行動。

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