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半夜報案「買了充氣娃娃漏氣」　警：對不起，110救不了你女友

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大陸中心／綜合報導

江蘇一名男子本月2日打電話向太倉市警方報案，指稱他買的充氣娃娃漏氣，店家卻不肯認帳。雖然警方沒有明言是否著手處理這起案件，但報案的理由實在太過爆笑，於是將文件分享到微博並幽默回應，「對不起，110救不了你的女朋友！」

半夜報案充氣娃娃漏氣，警神回「110救不了你女友」。（圖／翻攝自微博／太倉公安）

▲警方PO出讓他們覺得很無言的報案內容。（圖／翻攝自微博／太倉公安

太倉市警方PO出的照片中，男子是在2日凌晨0時04分打電話到指揮中心，原因是他在瀏河鎮某商家購買了一個充氣娃娃，沒想到拿回家卻漏氣了，店家還不願意承認並賠償，一時氣不過決定報警，想替自己討回一個公道。

不過，男子似乎覺得這件事有點難以啟齒，被問到是什麼樣的店、買了什麼東西，支支吾吾半天才說出是快遞隔壁的「成人保健」商店。警方看到這份110受理單覺得好氣又好笑，於是PO上微博幽默回應，「對不起，110救不了你的女朋友！」

▲▼ 澳洲和紐西蘭當局發現大批「未成年性愛娃娃」 輸入國內。（圖／示意圖／路透社）

▲報案男因為充氣娃娃漏氣，向店家理論對方卻不承認。（示意圖／路透社，與本文當事人無關）

網友們看到也紛紛跟著留言調侃，「肯定是動作幅度太大」、「本來就不應該打110，浪費」、「哈哈哈哈哈」；也有網友認為，報案男也只是想解決這個消費糾紛，警方不應該PO上網取笑，這樣的處理方式顯然不夠嚴謹。

雖然網路上正反意見都有，但也有網友理性幫忙緩頰說，這類型的消費糾紛確實不應該撥打110，而是要找工商部門處理，警方救不了，卻可以指引報案男應該向哪些單位求助。

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關鍵字：江蘇,充氣娃娃

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