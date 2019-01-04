男「膠帶遮車牌」以為沒人發現　專偷貨車電瓶賤賣

▲男子專偷貨車電瓶賤賣，蘆竹警調閱監視器破案。（圖／蘆竹警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

偷來二、三千元的貨車電瓶，竟以二、三百元賤賣！一名有竊取貨車電瓶前科的李姓男子，連日來在桃園市蘆竹區竊取貨車電瓶，讓失竊電瓶的貨車車主，車發不動，影響工作，還得再花錢裝新電瓶。蘆竹警分局獲報後，調閱監視器發現賊樣，於加強治安巡邏時，當場逮捕正伺機行竊的李嫌，於訊後送檢方偵辦。

蘆竹警分局4日指出，大竹地區近日來，連續發生車輛電瓶遭竊案，大竹派出所除由專案小組積極佈建查緝外，並調閱轄內上百支監視器，經過濾分析確認畫面中騎乘普重機車李男 (60歲、有竊取貨車電瓶前科)涉有重嫌。警方於是加強巡邏勤務並落實積極盤查，日前凌晨3時巡邏勤務，在蘆竹區龍泉六街附近發現有一可疑男子，正騎乘使用膠帶遮蔽車牌之普重機車在附近徘徊，行跡可疑，警方遂立即前往攔查。

▲▼警方調閱轄內上百支監視器，發現涉有重嫌的李男賊樣。▼男子膠帶遮車牌偷貨車電瓶。（圖／蘆竹警分局提供）

警方發現該男子就是查緝多日的貨車電池竊案李嫌，將其帶回所偵辦。李嫌向警方表示，平日無所事事，因需錢花用，將所竊得的電瓶都拿到資源回收場以200到300元不等價格賤賣，全案經警方訊後，依竊盜罪移送地檢署偵辦。