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12星座撞見爸媽「炒飯」的反應　天蠍跟阿嬤說！獅子罵：像話嗎

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12星座小孩撞見爸媽啪啪啪的反應　天蠍到處爆料、金牛崩潰。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

▲牡羊座：沒反應。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube／下同）

網搜小組／綜合報導

您看過這尷尬一幕嗎？「靠杯星球」（Fun Planet）推出《12星座小孩撞見爸媽啪啪啪的反應》影片，只見金牛會崩潰，天秤則一直追問。有射手座網友說，「真的超愛寫日記！什麼事情，我的日記都知道，雖然…我沒寫過爸媽啪啪啪啦…」

牡羊座：沒反應

什麼話也沒說，直接走出去。

金牛座：崩潰

瞠目結舌看著床上的爸媽。

雙子座：強調沒看到

對爸媽說，「沒有，我剛剛什麼都沒看到，我沒看到你們在愛愛，我也沒看到爸爸進去妳的身體，我什麼都沒看到，沒看到喔。」

▼天秤座：一直追問。

12星座小孩撞見爸媽啪啪啪的反應　天蠍到處爆料、金牛崩潰。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

巨蟹座：被騙

聽到爸媽說他們在摔角，竟信以為真，「在摔角，不要嚇我好不好，我還以為你們在啪啪啪耶，好啦，慢慢摔。」

獅子座：訓斥爸媽

「你們兩個人也都老大不小了，辦事也不會關房門，像話嗎？你們有沒有考慮過我心裡的陰影面積啊？」

處女座：默默觀賞

「原來這就是啪啪啪喔，太強了吧，原來可以用這種姿勢啊？手腳並用，太厲害了，不塊是爸爸啊。」

天秤座：一直追問

問爸媽到底是不是在啪啪啪，一周幾次？

天蠍座：到處爆料

打電話跟朋友、老師、阿嬤講。

▼天蠍座：到處爆料。

12星座小孩撞見爸媽啪啪啪的反應　天蠍到處爆料、金牛崩潰。（圖／翻攝「靠杯星球 Fun Planet」YouTube）

射手座：寫在日記裡

在日記本寫「昨晚，我看到了不得了的事情，我看到了我之所以可以出現在這個世界上的過程。」

魔羯座：無可奈何

看著床上的爸媽，搖頭嘆息。

水瓶座：不相信人類了

哭著說「我討厭爸爸媽媽，他們都不跟我講實話，我再也不相信他們了。」

雙魚座：為爸媽感到開心

竊笑偷偷看，還輕輕關上房門。

對此，許多網友說，「雖然是處女座，但反應跟魔羯一樣是無可奈何」、「我獅子，但反應是牡羊」、「牡羊真的沒反應欸（我）」。

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關鍵字：靠杯星球,星座

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