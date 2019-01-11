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【瑪法達談星】十二星座01.09~01.15運勢　否極泰來　吉祥如意

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【瑪法達談星】十二星座01.09~01.15運勢

走出上週的「魔羯日食（新月）」效應強烈的星象危機帶，迎來年度星象定調主軸—「歲星／海王星角衝」的本週，警訊效應慢慢退場，更多的是令人振作、給人希望的溫暖星象氛圍。「歲星／海王星角衝」意味著，來年將是一段集體迷惘的不確定年代。但儘管如此，象徵樂觀、夢想與希望的「射手年」基調，總會讓人們在每個幽暗的盡頭、每朵烏雲的背後，看見光。

重大星象事件有：1月11日的一級吉兆—「太陽／冥王星合相」；1月13日的一級吉訊—「水星／土星合相」、一級警訊—「歲星／海王星角衝」；與1月14日一級吉訊—「水星／海王星六合」。

財經方面，財星仍停調性樂觀射手座的本週期，值得注意的是，1月13日為年度定調的「歲星／海王星角衝」（今年1月、6月、9月將各出現一次）：不只在射手年為種種爭端、假象、錯誤與欺騙帶來放大效果，通常也是較大國際事件、財經灰犀牛出現的風暴期。元月財報季恐爆第一波震撼。投資人宜注意因應。

就個別星座而言，星象吉兆強度稍稍蓋過警訊的本週，經過年初各式大小地震，可望稍稍回魂喘息。低潮星倖居少數。名列好運王之首落在今年的財運最旺星「天蠍座」，財富宮眾吉星簇擁、加上守護星與太陽合相吉兆灌頂，財富衝刺力不可等閒視之，不僅稱冠諸星，也為自身年度之最。

運勢蟬聯第二週亞軍的是魔羯座，打造了很久的事業霸圖越來越呈現堅強實力，加上人脈與機緣的推波助瀾，近期將有發光發熱的事業亮點；運勢第三的是夥伴運正旺的雙子座，事業正在浪頭，擁有許多帶槍投靠或其他結盟資源加入，情感與工作的夥伴關係是最豐收的人生議題。

愛情：★★★☆　金錢：★★★★　事業運：★★★★

（★★★★★為滿分，☆為0.5分）

星座排行
  • 天蠍座：大發利市、點石成金、滿載而歸，財運最猛。
  • 魔羯座：天賜良機、四通八達、一枝獨秀，衝刺最快。
  • 雙子座：近悅遠來、合縱連橫、供不應求，事業最旺。
  • 處女座：穩如泰山、天作之合、因禍得福，好運最多。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（01.09~01.15）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

得心應手，如沐春風。心情愉悅煥發的這段期間，工作、生活與情感品質大為提升，行事無一不順。先前種種風浪波濤終歸平靜，陽光露臉後重拾豪情。作息恢復常態、合作夥伴歸隊，聯手攻下高階目標指日可待。事業、學業進入新年度第一波高潮期，有實力掄冠稱霸、名列前茅。高昇留學入榜有望。偏財運走俏。愛情是滋味微甜。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

如魚得水，喜事連莊。幸福星駐守財富宮且守護星與太陽合相的這段期間，「心想事成」指數出現令人豔羨的大躍進，某獨家優勢帶來的事業紅利也即將開花結果。士氣大振、氣場強大，做起事來更覺得心應手、事半功倍。

事業與人生財富雙雙進入表現期與收穫季，有豔驚四座的傲人傑作、熱門品項，也有腳踏實地累積出來的專業能量，如今都到了要歡喜收成的時節。醞釀多時的重點計畫可望在新春打響第一炮，成為新年事業亮點。投資眼光與時機掌握得宜，押寶一舉中的。愛情是幸福緊緊追隨。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

轉危為安，連下數城。歲星與守護星角衝、年度生涯盛事卻也即將開演的這段日子，對於某人生抉擇一度迷惘，需要用點時間求解與作答。事業征戰立功、游刃有餘，年度計畫立馬奏功，近期還將為某佳績貢獻接受表揚贈勳、接受高層提攜高昇，或為某得意傑作掛牌揭幕。創業自立、擊敗勁敵、拔得頭籌在望。財吉。愛情是個自給自足的星系。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（01.09~01.15）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

趨吉避凶，輕舟安渡。守護星入駐財富宮且財星駐守事業宮的這段期間，功利目標達成率衝高，且還彷彿有神盔護體，刀槍不傷。儘管身處驚濤駭浪，比起同儕卻更有砲火逢生、險中求勝的幸運。事業並非一路輕鬆，但並未拒絕承擔與磨練，能在慘烈競爭、短兵廝殺中小贏勝出。合作雜音、利益糾紛平和落幕。財旺。愛情出現測距誤差。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

大勢底定，各安其所。守護星與事業星合相且喜兆臨門的這段日子，小確幸中有連環佳音傳來，前陣子的動盪不安暫告一段落，收復失土、向下扎根，將是最大主題。事業合作共識度、向心力轉強，積極消弭歧見、擴大結盟為要務，沒有單打獨鬥本錢。表現雖不滿意但可接受，收成得之不易。投資傳捷報，另有驚喜。愛情是心上的租界。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

如虎添翼，穿梭自如。本命宮先有吉星加持、守護星又與吉星合相的這段日子，天時地利人和等有利條件加總，將有一連串的幸運際遇點亮新年度的職場、人際、情感、金錢與健康等議題，貴人相助、暢通無阻。相對於周遭的哀鴻遍野，非常具有相對幸運感。驛馬星動、風生水起，事業與人生都很多采多姿。財運亨通。愛情是本匆匆翻閱的小書。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（01.09~01.15）風象星座運勢

♊雙子座（5月21日至6月20日）

福星高照，如虎添翼。守護星與成就星合相且喜兆連連的這段日子，整合力與溝通力雙效合一，具備理想的資源彙整優勢，讓助力極大化、阻力極小化。儘管身處環境險惡、叢林法則當道，卻能險中求進、遊走其間，不致偏離既有軌道。事業得天獨厚、各式資源源源而入，占據良好制高點，行事更是事半功倍、左右逢源。近來力求突破的某協商談判、商業合作或法律協定可望達成共識、拍板定案。申請中的併購、贊助、專利或保險也可望順利過關。正偏財皆旺，財源滾滾。愛情是比翼雙飛。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

分進合擊，殊途同歸。次戰場與主舞台一樣活躍的這段日子，能者多勞、諸事繁忙，得扮演千手觀音角色，同時回應各式期待與要求。身兼救火、應變、支援與先遣部隊指揮多重角色，謹防事業與人生被急迫與焦慮拉進岔路。所幸事業開發多種通路可能，多方試探、觸角延伸，卻也不無收穫。年節收禮、預算結餘增。愛情是想望陸地的船。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

物以類聚，集思廣益。「呼朋引伴指數」看漲的這段期間，甫恢復正行的守護星也讓性格中的人際串連力再度發揮正向優勢。新年度工作將揪集一群理念價值等「共感力」很近的夥伴，一起實踐共同目標、做出一番成績。事業運作穩中求進、循序而成，耕耘的一方田地，已開始收成。正財佳，票房賣座力也很看好。愛情是原味保鮮。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（01.09~01.15）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

開低走揚，瑕不掩瑜。守護星駐守本命宮、事業宮吉星拱照的這段日子，短暫走過本月相對低點，先蹲後跳。儘管一度為若干小波小浪心煩，堪稱順遂如意，生涯看好度尤高。切記別為小事抓狂。事業長期來的備嘗酸甜苦辣的經營，已成就足以自豪的一方天地，競爭力強勁。有領先同儕、自成一格的優勢。紅包上門。愛情是日間沉睡的星星。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

爾虞我詐，魔消道漲。「心機指數」狂漲的這段日子，思考與行動頗具洞悉力，不會隨風起舞。謹防邁入一段生涯地雷區，若無遠慮、必有近憂。所幸抗壓力與好勝心被挑起，能在表象外多做深度思考，對抗潛在的機詐與誘惑。事業與人生都有幾場硬仗，掌握關鍵技術優勢與不可被替代性。有扳回一城機會。好禮上門。愛情是種高耗能極致配備。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

吉人天相，化險為夷。守護星與海王星角衝的這段期間，容易出現理智斷線、決斷盲點等狀況，所幸本命宮仍擁有歲星、金星兩大吉星加持，老天持續眷顧，該清醒時尚不至於糊塗。某事業計畫擁有頗佳獲利條件，可惜當下變數仍多，選擇保守審慎、專注強項效益最大，有貴人相助與專業深得肯定之喜。錢運攻頂。愛情是長駐幸福棲地。

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