陳思宇立委補選也要募資　柯文哲：誰選舉會把財產全花光

記者陳家祥／台北報導

北市立委補選進入白熱化階段，倒數最後2周就要進行投票。代表「柯家軍」參選的北市前觀傳局長陳思宇，11日晚間將辦募款晚會，由於陳有「政二代」背景加上家族勢力雄厚，日前申報存款逼近900萬元新台幣，讓募款一事引發外界質疑。晚間也將出席活動的台北市柯文哲受訪時說，「選舉哪有不花錢的？」，表示不會有人一次選舉就把自己財產全部花光，「我猜應該已經負債累累了吧！」

柯文哲11日未安排公開行程，因但晚間將與陳思宇合體一同進行募款。由於陳思宇政二代背景，讓外界質疑募款一事，柯說，「募資…選舉一定要花錢啊，選舉有不花錢的嗎」；至於陳的財力被外界質疑，柯說，也不會一次選舉把財產全部花光吧。

由於選舉只剩下最後2周，應不會有太多開銷需要透過募資平衡，因此現場有媒體質疑，陳思宇是不是不想虧錢？柯文哲聞言一時語塞說不出話，接著反問記者「你是怎樣…？」，最後忍不住哈哈大笑。

媒體追問，不少網友都酸陳思宇酸憑什麼募款，柯文哲重申，「不是啦，選舉還是要花錢，有選舉不花錢的嗎？這太厲害了吧」；至於剩2周花不到哪？柯說，「有啦，我猜應該已經負債累累了吧。」

▲陳思宇競選歌曲發佈記者會。（圖／記者林敬旻攝）