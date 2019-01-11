OtterBox結盟PopSockets　手機支架不再凸出來

▲美國知名手機保護殼品牌OtterBox與泡泡騷合作推出的全新手機殼「Otter + Pop」。（圖／翻攝OtterBox官網）

科技中心／綜合報導

你有用泡泡騷（PopSockets）手機支架嗎？類似的產品近一年在全球熱銷，而現在美國知名手機保護殼品牌OtterBox將與該公司合作，推出一款全新的手機殼。

綜合外電報導，泡泡騷（PopSockets）這類的氣囊手機支架近年在全球熱銷，許多人都會將它黏貼在手機背面，不但可以讓手機更好拿和防止手機滑落，它還可以將手機立起來，這樣不管是在視訊、看影片、自拍都變得非常方便。

據報導，這次美國知名手機保護殼品牌OtterBox與泡泡騷合作推出的全新手機殼「Otter + Pop」，是以過去OtterBox的Symmetry系列保護殼為設計基底，但在原本平滑的背面設計出凹槽和裝設「PopTop」的位置，PopTop為泡泡騷原本能夠伸縮的氣囊構造。

值得注意的是，過去泡泡騷因為是額外黏貼在手機本身或是手機殼上，因此它會在手機背面產生凸起，較難平放於平面，但這次新推出的「Otter + Pop」，因為手機殼背面有挖洞，因此可拆卸的氣囊構造部分能完全收於手機當中，讓整個手機殼的背面依然是一個平面。

▲一般手機殼黏上泡泡騷（PopSockets）後會出現凸起。（圖／記者范家宏攝）

OtterBox執行長Jim Parke表示，「我們的粉絲喜歡多樣化，Otter + Pop是結合了我們的保護殼優勢以及PopSockets性能的新產品。」

據了解，Otter + Pop手機殼將於今年春季推出，預計會有三種顏色，分別為黑色、藍色和粉紅色，而據《The Verge》報導，此款手機殼將支援iPhone XS、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7和iPhone 7 Plus，價格從59.95美元起跳。PopTop的部分，用戶可以依照個人喜好去訂製和替換，單一個的定價為8美元。