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出訪非洲4國　王毅：「一中原則」在非洲大陸已是政治共識

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▲王毅出訪布吉納法索。（圖／翻攝自中國外交部，下同）

▲王毅出訪布吉納法索。（圖／中國外交部）

大陸中心／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅6日表示，中國外長每年首訪都要來非洲，這已成為中國外交的一大特色，之所以幾十年來都持之以恆的這麼做，不僅是因為「我們對非洲有一個承諾」，更重要的是由於中國與非洲同為發展中國家，一直是患難與共、相互扶持的兄弟夥伴，雙方需要隨時加強戰略溝通、深化戰略合作；此次四國行也有幾點突出的感受。

王毅指出，第一點是中非友好牢不可破，面對近年來某些域外國家對中非合作的蓄意抹黑，非洲各國政府和人民不為挑撥所惑、不被雜音所擾，不僅紛紛站出來仗義執言，更堅定地奉行對華友好政策；這次訪問的四國領導人均高度讚賞中國的對非合作，「感謝中國對他們國家的發展振興和民生改善等提供寶貴的支持，也迫切期待進一步深化對華合作」。

第二點感受是堅持「多邊主義」成為共同呼聲，王毅表示，面對單邊主義不斷抬頭，國際規則受到挑戰，非洲國家意識到，如果任由這種形式繼續發展，將嚴重損害廣大發展中國家的正當權益，各國對中方的作用寄予了更大的期待，這次訪問的四個國家都願意就此與中方加強協調，共同捍衛多邊主義規則、共同推動國際關係民主化。

▲▼王毅出訪衣索比亞。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲王毅出訪衣索比亞。（圖／中國外交部）

王毅指出，第三點感受是共建「一帶一路」的熱情越來越高，非洲已成為最積極推進「一帶一路」建設的大陸，一大批重點項目在非洲大陸陸續扎根，給當地民眾帶來了實實在在的福祉；隨著共建「一帶一路」、非盟「2063年議程」以及各國的發展戰略進一步對接，「一帶一路」有望在非洲大陸展開更高質量、更高水準的合作。

第四點感受則是「一個中國原則」在非洲得到鞏固加強，王毅表示，此次訪問的四國中，布吉納法索和甘比亞都是與中國復交不久的國家，兩國領導人都強調與中國復交是自主選擇、正確決斷，得到人民支持且符合國家利益，將繼續堅定不移地奉行一個中國政策；堅持一中原則在非洲大陸已成為各方共同遵循的政治共識。

據了解，王毅於2日至6日訪問的非洲4國分別是，衣索比亞、布吉納法索、甘比亞及塞內加爾。

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關鍵字：王毅,非洲,中國,衣索比亞,布吉納法索,甘比亞,塞內加爾,一個中國原則,一個中國原則,一中原則,一個中國

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