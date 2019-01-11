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影／「共享化妝間」誕生！15分鐘127元「滿地垃圾」　網：共用口紅太噁

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大陸中心／綜合報導

繼共享單車、汽車、行動電源之後，湖北武漢某間百貨公司內，出現一個2平方公尺的「共享化妝間」，透明壓克力櫃內，粉底、隔離霜、眼影、口紅等化妝品一應俱全，且幾乎都是專櫃、醫美等級的產品。這個「共享化妝間」使用15分鐘，得花28元人民幣（約127元新台幣）。現場有許多觀望的女孩認為，機器立意不錯，但口紅共用「太噁！難以接受」。機器在網路曝光後，也有醫師指出，細菌確實會經由「共用」傳染，「你還敢用嗎？」

▲▼大陸「共享化妝間」出現在北京、上海、廣州等城市。（圖／CFP）

▲大陸「共享化妝間」出現在北京、上海、廣州等城市。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，北京、上海、廣州等城市開始出現一種「共享化妝間」，首次使用免費，但第二次開始將收取費用，價格為25分鐘38元人民幣（下同），15分鐘28元、35分鐘48元、45分鐘是58元，不用另外付押金，且產品大多是專櫃、醫美等級。

似乎是為了防盜，這些「共享化妝品」都黏在壓克力收納台上，要拿起粉底液使用「需要一點技巧」；且房間內沒有放置棉花棒、刷具等，在沒辦法拿起化妝品的情況下，其實很不方便。根據觀察，很多化妝品都已經有明顯使用過的痕跡。

▼大陸「共享化妝間」出現在北京、上海、廣州等城市。（圖／CFP）

▲▼大陸「共享化妝間」出現在北京、上海、廣州等城市。（圖／CFP）

但這些「共用空間」內卻沒有垃圾集中區，導致粉紅色的小房間內堆滿用過的溼紙巾、衛生紙，還有化妝品在使用後沒有蓋上蓋子。

根據《北京青年報》報導，公司工作人員劉先生指出，「共享化妝間」在北京商場內已有大概3個多月的時間，公司很看重衛生情況，但因成本問題，目前還沒有僱專門的清潔人員，只是請了商場內的清潔工幫忙打掃。「一般每天中午、下午和晚上各打掃一次」。

▲▼共享化妝間內堆放有用過的濕巾。（圖／北京青年報）

▲共享化妝間內堆放有用過的濕巾。（圖／北京青年報）

有關化妝工具（刷具、棉花棒等）的問題，劉先生說，目前北京的化妝間內還沒有放置工具是因為「物流還沒送到」，上海、武漢和廣州的化妝間都已經有「一次性化妝工具」，之後會盡快幫北京的化妝間解決這個問題。

「共享化妝間」在網路曝光後，不少網友發現，其實日本早已有類似機器，但「共用口紅太噁」，有點難以接受；也有人認為，「那些報復社會的人又有了個新的病毒傳染途徑了」。

▲▼共享化妝間衍生出的衛生問題引起討論。（圖／翻攝微博）

▲共享化妝間衍生出的衛生問題引起討論。（圖／翻攝微博）

微博帳號「和諧大巴 」的北京協和醫院皮膚科醫師指出，這些共享化妝品「沾了別人皮膚上的馬拉色菌、葡萄球菌、蔬菜芽孢桿菌和痤瘡丙酸桿菌一堆菌之後」，「你還敢用嗎？」

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關鍵字：共享化妝間,化妝品,共享

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