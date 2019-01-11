陳吉仲傳接掌農委會　麻吉詹順貴：防疫緊要關頭上不適合被換

▲前環保署副署長詹順貴理認為，在防疫緊要關頭上，陳吉仲不適合換下來。（圖／記者李忠憲攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委盛傳由代理主委陳吉仲真除，陳吉仲好友也是前環保署副署長詹順貴表示，如果真的是他，會給他加油，因為接下來非洲豬瘟防疫非常艱困，具有非常高度的挑戰，需要全心全力投入，且在防疫緊要關頭上，陳不適合換下來。

詹順貴指出，自己已離開政治圈有一段時間，對內閣事情不清楚，但假設是陳吉仲接掌農委會，會很替他加油，很恭喜他，因為陳吉仲對於台灣農業經濟有高度熱情，在這一塊領域也很熟悉，只是接下來非洲豬瘟防疫工作非常艱困，是非常高度的挑戰，需要全心全力投入，尤其在第一線要有更多的努力，很不輕鬆。

▲詹順貴說，假設是陳吉仲接掌農委會，會很替他加油。（圖／記者許展溢攝）

詹順貴透露，其實和陳吉仲常常通電話，最近一次見面吃飯聊天約2個星期前，陳吉仲也會分享甘苦談，據他了解現在幾乎都是全心投入非洲豬瘟防疫工作，並說自己和陳本來就都不是政治圈的人，依對他的了解，會跳進來政治圈，就是非常有使命感，做事責無旁貸，若陳留下來擔任主委，肯定是「重中之重」。政治大學地政學系教授徐世榮表示，當然也是希望陳吉仲真除，但自己不會主動去跟他提這件事，但若兩人聊天有聊到，就會建議他留下來。