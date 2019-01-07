新婚老公注重健康...天天神隱做「攝護腺保養」　嫩妻氣炸

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▲▼新婚夫每日流連熱情會館，加500元享受色情服務。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲新婚夫每天流連色情會館，加500元享受色情服務。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

永和警方獲報，中正路上一間「月海紓壓會館」掛羊頭賣狗肉，僱用多名穿著火辣的越籍按摩女子，表面從事單純按摩工作，但按到一半就會詢問客人要不要「特別的」服務，只要加價新台幣500元，就可享受「攝護腺保養」、「淋巴排毒」等半套色情性服務（俗稱0.3），會館1樓以電子鎖管制出入，經常下午開始營業後就客人不斷。

一名新婚女子向警方檢舉，和老公結婚不久，原本過著幸福的生活，但老公婚後卻突然每天行蹤成謎、詢問行程也都交待不清，且已經超過半年沒有跟她發生性關係，她後來偷偷跟著老公出門，才發現老公竟都暗地前往色情會館消費，懷疑另結新歡憤而檢舉會館，痛罵「破壞人家的家庭和諧」。

警方4日持搜索票到會館埋伏，進入後當場查獲7名越籍女子及5名客人正在從事按摩服務，其中2名客人坦承有加價半套色情性服務，並當場查扣帳冊數本、使用過的衛生紙、毛巾、店家監視器主機及交易所得等。

永和警方發現，會館嚴格管制越籍按摩女子出入狀況，按摩女外出都要填寫「外出紀錄簿」，嚴重限制行動自由，警將馬姓、伍姓及周姓負責人依妨害風化罪現行犯隨案移送。其中1名越籍女子是逾期居留外國人，依違反入出國及移民法、就業服務法等移送新北市專勤隊辦理收容遣返，同案也函送勞工局進行裁罰。

警方呼籲，依據就業服務法第57條規定，雇主不得聘僱未經許可、許可失效或他人申請聘僱的外國人。違者依該法第63條處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰。5年內再犯者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。處罰相當重，勿以身試法。

▲▼新婚夫每日流連熱情會館，加500元享受色情服務。（圖／記者林煒傑翻攝）

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關鍵字：永和,色情會館,攝護腺保養,淋巴排毒

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