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中和「惡臭垃圾山」奪命　翁為了丟一包垃圾2家庭破碎　

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▲▼老翁為了倒一包垃圾搶快穿越馬路，竟遭騎士撞擊身亡。（圖／翻攝爆料公社）
▲老翁為了倒一包垃圾在雨中穿越馬路，遭騎士撞擊身亡。（圖／翻攝爆料公社）

記者林煒傑／新北報導

一名網友在臉書《爆料公社》貼文表示，新北市中和區新生街220巷路口轉角處長久以來都被丟垃圾，形成誇張的惡臭垃圾山，原PO日前就目睹一位伯伯，因為貪圖方便在大雨中拿著垃圾要到轉角丟棄，結果被一輛機車直直撞上，70歲老伯被撞後，被送醫動手術搶救仍宣告不治。

原PO表示，「鐵皮位子路口轉角處，每天都上演著垃圾推滿山的戲碼，環保人員屢勸不聽，開罰也沒用。每天都看著辛苦的清潔人員開一台大車來清理民眾丟下的垃圾。明明這裡一天就是有兩班垃圾車，我真搞不懂為什麼要這樣呢？等垃圾車來很困難嗎？還有三更半夜更會有貨車載滿垃圾來這邊傾倒，每到夏天這裡幾乎惡臭難聞！」

他氣憤表示「另外還有騎車來丟得更多，我不知道你們從哪來的，這樣丟很好嗎？你們的方便造成了附近住戶與店家忍受惡臭的困擾！你們的方便也養了一群老鼠在附近一樓店家裡面惡搞！我的店面一個月平均被咬斷一次電線。」

▲▼老翁為了倒一包垃圾搶快穿越馬路，竟遭騎士撞擊身亡。（圖／翻攝爆料公社）

警方調查，一名70歲陳姓老翁去年11月22日晚間9時許要丟垃圾時，穿越馬路被62歲許姓男子騎機車撞上，機車騎士四肢擦挫傷送醫後無大礙；但70歲陳姓老翁送醫搶救超過24小時，經開刀仍宣告不治。警方已連繫相關單位，希望能在此設置紅綠燈，並加強亂丟垃圾的稽查工作。

原PO無奈表示「一場車禍造成兩個家庭破碎，就因為一包垃圾，這是何苦呢？」網友也紛紛留言「 屢勸不聽就是付出代價」、「夏天時真的是有夠臭的，每次經過10次有8次會看到人丟」、「錄影檢舉環保局，檢舉亂丟垃圾有獎金的」。

▲▼老翁為了倒一包垃圾搶快穿越馬路，竟遭騎士撞擊身亡。（圖／翻攝爆料公社）

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