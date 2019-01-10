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71歲日籍翁徒步遊台灣熱昏！暖警招待吃西瓜　他摺紙鶴回贈：最美風景

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▲▼ 日籍翁徒步遊台灣熱昏　暖警招待吃西瓜 。（圖／翻攝自屏東縣政府警察局）

▲大野先生開心的與員警們合照。（圖／翻攝自屏東縣政府警察局，下同）

地方中心／屏東報導

來自北海道71歲的大野先生日前獨步遊台時，因天氣過於炎熱，外加上體力透支，在枋寮地區迷失方向，不知如何是好，隨後他又恰好看到枋寮分駐所的警徽，但又因為擔心語言不通，不敢貿然上前。熱心的員警看到徘徊無助的大野先生後，將他請入派出所，並拿出水果招待，而大野先生事後也開心的摺了紙鶴回贈給警方。

員警將大野先生請進派出所後，雙方藉著手機翻譯功能溝通，相談甚歡。另外，警方還邀請大野先生一起吃飯，飯後更拿出水果招待對方。大野先生開心的表示，「雖然我已經71歲，但沒有澆熄喜愛台灣的熱情，我已經來台灣無數次，每一次都有不同的經歷。」

▲▼ 日籍翁徒步遊台灣熱昏　暖警招待吃西瓜 。（圖／翻攝自屏東縣政府警察局）

大野先生也感性的表示，「在此次徒步環島的途中，曾向幾個警察單位請求協助，發現台灣警察相較於日本警察，多了熱情少了嚴肅。」他還說：「台灣最美的並不只是風景，而是人民的保母─警察，雖然語言不通但每位警察都非常用心地去協助我每件事情，也因為有這些熱心的警察才能讓我完成此次旅程。」

最後大野先生拿出了自備的和紙，摺了紙鶴、豬給在座員警，而他也表示，鶴在日本有祝福祈求一切順利之意，也希望枋寮分局在新的一年（豬）年可以諸事順心、如意。

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關鍵字：老翁,日本,警察,暖心

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