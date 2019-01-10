空中巴士2018年「交機800架」創紀錄　A350產能每月達10架目標

▲空中巴士A330-800。（圖／空中巴士提供）

記者賴文萱／台北報導

空中巴士宣布，2018年交800架商用飛機交給93家客戶，達成全球交機目標，並且創下該公司紀錄。與2017年創下的718架紀錄相比，2018年交機數量成長11%，而空巴商用飛機年度交機數量也已連續成長達16年。



空中巴士的2018年交機成果包括，20架A220（從在2018年7月納入空中巴士起計算）；626架A320家族（2017年558架），其中386架為A320neo家族（2017年181架）；49架A330（2017年78架），其中包括頭三架A330neo；93架A350 XWB（2017年78架）；12架A380（2017年15架）。

在銷售方面，空中巴士在2018年獲得747架淨訂單，相較下2017年獲得1,109架淨訂單。至2018年底，空中巴士商用飛機待交機訂單達7,577架，創下業界紀錄。

▲華航與空巴聯名A350彩繪機。（圖／華航提供）

至於A320家族，美國阿拉巴馬州Mobile的組裝線於去年交機第100架飛機，中國大陸的天津則交機第400架飛機。空巴計劃於2019年中將A320家族產量提升至每月60架。另外，A350產能已達每月10架的目標，達成空中巴士設下的產量里程碑。

空中巴士商用飛機公司總裁Guillaume Faury表示，儘管面對許多營運挑戰，空中巴士仍持續提升產能，在2018年創下交機紀錄，他向所有客戶的持續支持表達感謝，隨著空中巴士持續提升生產效率，數位化將成為業務中最重要優先。

空巴在過去16年間，不斷增加每年產量，目前已在德國漢堡、法國土魯斯、中國大陸天津、以及美國Mobile設有飛機組裝線，並且在2018年加入加拿大Mirabel的A220組裝線。