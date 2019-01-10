蘋果iPhone陸全面降價救銷量　XR降最多業者苦哈哈

▲iPhone XR。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

新iPhone要降價了！陸媒報導指出，為了要刺激iPhone在中國大陸的買氣，有「中國電子第一街」的華強北的通路商收到美國方面的調價訊息，iPhone 8等舊機型價格將調降，iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR等新機價格也將調降。

據陸媒《每日經濟新聞》報導，8日晚間，有「中國電子第一街」的華強北的通路商收到美國方面的iPhone調價訊息，簡單來說就是要降價，除了iPhone8、iPhone 8 Plus、iPhone X等舊機款外，iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR等新機也在調價名單當中。

其中，原先希望能打下大片江山的iPhone XR降價幅度最大，通路價格下降了人民幣450元，目前售價為人民幣5250元，而蘋果公司中國官網上iPhone XR 64GB的售價則為人民幣6499元。

▲深圳「華強北」被封為「中國電子第一街」。（圖／記者曾俊豪攝）

在華強北經營多年的業者向陸媒透露，這次蘋果降價對iPhone的銷量的確可以產生非常大的激勵，但對這些商家來說就非常慘，尤其是有iPhone XR的，因為調價後iPhone XR平均一部虧人民幣400元左右。

蘋果在本月初由執行長庫克（Tim Cook）在網站上發表一封給與投資人的公開信，信中指出，該公司在今年第一財季的營收預估為840億美元，較去年同期的883億美元低，且這樣的數字也較先前分析師預估的890億～930億美元來的低。庫克表示，該公司原先就估計一些新興市場經濟疲軟將帶來影響，事實證明，這些影響非常大，中國大陸尤其影響深遠。

《日經亞洲評論》昨（9）日也指出，美國蘋果公司（Apple）預計在未來三個月內要下調去年發布的三款新iPhone約10％的產量，知情人士指出，今年第一季新舊iPhone的產量將從原先預估的4700萬至4800萬下降到4000萬至4300萬部。《每日經濟新聞》也表示，近期蘋果代工廠之一的昌碩科技已經提前3個月拆除了iPhone XR的產線。