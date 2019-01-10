小學生驚喊「有鯊魚」　空手道校隊1小時徒手捕獲1.7米金槍魚

▲碇山聖純和山下直斗是空手道校隊的成員。（圖／翻攝自推特／@bananadorobow）

國際中心／綜合報導

鹿兒島奄美市兩名國中三年級的學生8日下午到海邊玩耍，聽到有小學生大喊「海裡有鯊魚」，於是趕忙衝上前救援，這才發現原來水中的巨物其實是長1.7公尺的金槍魚（通稱鮪魚、吞拿魚），兩人乾脆聯手花了1個小時搏鬥，終於戰勝幾乎和自己身高差不多的大魚。

根據《南海日日新聞》報導，就讀奄美市立赤木名中學三年級的碇山聖純（14歲）和山下直斗（15歲），8日在當地海岸邊聽到正在玩水的小學生們驚慌大喊「有鯊魚」，立即衝上前幫忙，卻看到一隻巨型金槍魚在淺水處扭來扭去，確認沒有危險後，兩人決定徒手將牠制伏。

▲兩人把抓到金槍魚扛到居酒屋，請老闆把魚肉分給居民們一起享用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

不過，大魚雖然困在淺水區，但牠身長1.7公尺、重達97.6公斤，反抗的力道也相當猛烈，無奈兩名「對手」剛好是校隊的空手道成員，還被選為即將代表學校出戰縣大賽的選手，最後還是輸了。

碇山聖純和山下直斗事後將這隻金槍魚扛到附近的居酒屋，請老闆把魚肉分給大家。這段1小時的驚險過程在推特上傳開，網友們都忍不住驚呼，「太強了」、「根本是漫畫裡才會出現的事啊」。