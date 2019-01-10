討女友歡心買「KITTY福袋」　店員不出售竟要求警察這樣做...

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名董姓男子為了討女友歡心，所以前往超商購買，結果店員不賣，董姓男子就打電話報警，員警抵達現場之後，董姓男子要求警方幫忙顧超商，讓店員可以上樓找貨，員警一聽整個傻眼，雙手一攤：「這愛莫能助」。

▲男子買不到福袋，打電話請求警方協助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鹽埕分局七賢路派出所警員尤經智、蘇靜苡在9日在凌晨0時30分接獲報案，就在大仁路上一間便利商店有口角糾紛，警方到場後發現，一名33歲董姓男子就站在便利超商店外，他向警方表示之前就先得知連鎖超商，會在1月9日凌晨同步開賣 KITTY福袋，自己女友又十分喜愛KITTY系列商品，所以為了給女友驚喜，就半夜不睡趕到超商排隊購買，結果沒想到沒想到零時一到，超商店員跟他說這家店目前沒有販售KITTY福袋，也說不出來為何沒有開賣的原因，枉顧消費者權益。

董姓男子還跟員警要求幫超商店員顧店，因為超商店員告訴他一樓門市只有他一個大夜班顧店，所以沒有辦法到二樓倉庫幫忙找找看有沒有KITTY福袋，員警一聽回應：「這個忙我們也沒有辦法幫忙」，讓董姓男子相當失望。員警也向董姓男子說明，便利商店開賣物品有販售程序，若有消費疑義應循客服管道申訴或向地方消保官申訴處理，而不是找警方幫忙，董姓男子才願意離開。