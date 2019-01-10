黃國昌「拳頭都硬了」　轟虐嬰師：送她入監好好反省認錯

▲黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

新北市永和私立淯薪托嬰中心涉嫌施虐，該中心夏姓主任出面道歉卻毫無悔意，囂張反嗆「我都道歉了，不然還想怎樣？」時代力量立委黃國昌10日在臉書發文，看到這個新聞他的「拳頭都硬了」，並霸氣說要修法「送她入監好好反省認錯。」

淯薪托嬰中心被市府評鑑列為甲等，但9日卻驚爆虐童，新北市議員張維倩接獲家長陳情，指稱淯薪托嬰中心涉嫌施虐，經檢視監視器畫面後，赫見多名托育員失控對幼童施暴，不但手段粗暴地拉扯孩子「上下搖晃」，還隨手抄起木製鍋鏟痛打幼童腳底板，甚至還將孩童硬塞入櫃子中，整個中心內宛若是孩子們的地獄般充滿嚎哭聲，但家長卻無從察覺。

夏姓主任也出面受訪致歉，但整個記者會上雖然嘴巴說著對不起，卻感受不到一絲一毫的歉意，還充滿了卸責、詭辯之詞，甚至夏主任還不認施暴虐童，硬拗「那不叫施暴，那叫『情緒失控』」，一番荒謬言論讓全台民眾全看傻了眼。

當被問及是什麼原因導致情緒失控時，夏主任則回應「這個我拒絕回答，再見，謝謝！」眼見主任轉身離開，現場記者追問「道歉就可以了事了嗎？」原本已經邁開步伐的夏主任聽聞這句，忍不住轉身撇頭，怒嗆「那你想怎樣？請你告訴我，你想怎樣？」接著解釋「打是偶爾為之，不是常常，常常的話沒人願意留下來！」態度相當傲慢。

黃國昌看到新聞後表示，「身為一位父親，拳頭都硬了。」並理性說，在法治社會，我們個人的確不能對她「怎樣」，但是，我們能夠要求國家發動刑罰權，「讓牠（她）在毫無誠意的傲慢道歉之外，送她入監好好反省認錯。」

黃國昌提到，刑法286條凌虐幼童罪，時力上會期已提修法草案加重處罰，盼能藉由修法嚴懲施暴者。

▲黃國昌看到虐嬰新聞非常憤怒。（圖／翻攝黃國昌臉書）