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假購物101偷6萬日幣　警一招「大外割」KO！ 陸男倒地求饒

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記者邱中岳／台北報導

北市警方鎖定1名曾在永康商圈偷竊未遂的廣西男子，竟然又夥同2名男子在101商場偷日本旅客財物，警鎖定對方犯案後上前追捕，3名大陸籍男子頑抗不服，警方最後使出柔道技「大外割」將人制服，但其中1人則趁亂逃逸。

▲▼警方埋伏在一旁鎖定2陸男犯案後，隨即使出大外割將人制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方埋伏在一旁鎖定2陸男犯案後，隨即使出大外割將人制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方埋伏在一旁鎖定2陸男犯案後，隨即使出大外割將人制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，43歲的龔姓大陸廣西籍男子，曾在2018年底在永康街犯案，但遭人發現未能得逞，遭法辦後無保請回，仍食髓知味找來同為大陸廣西籍的56歲陳姓、黎姓男子，在3日前往101專挑日本旅客下手行竊。

警方得知到場埋伏，發現3人鎖定1名日本旅客下手行竊，於是上前喝斥3人，但3人想趁隙逃逸，警方使出柔道技「大外割」將3人壓制在地，但其中黎姓嫌犯則趁隙逃脫得逞，警方循線發現黎當天也搭機逃離。

▲▼警方埋伏在一旁鎖定2陸男犯案後，隨即使出大外割將人制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警從2嫌身上起獲6個皮夾以及6萬多元日幣，訊後將2嫌移送法辦，法院裁定羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方埋伏在一旁鎖定2陸男犯案後，隨即使出大外割將人制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，落網的2人儘管否認犯行，但仍從身上搜出6個皮夾，共計約有6萬多元的日幣，訊後也將2人依照竊盜罪嫌移送法辦，而經過地院裁定後羈押禁見。

警方呼籲，農曆新年即將到來，民眾出入年貨大街、夜市等人潮眾多的地方，一定要保管好自身財物，以免成為扒竊集團覬覦的對象。

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關鍵字：大外割,日本客,大陸,廣西扒竊團

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