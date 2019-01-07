正妹店員盡地主之誼遭猥褻　噁男搶鑰匙：讓我上才還你！

▲程姓男子請正妹店員協助找住宿地，竟對其下手猥褻。示意圖與本案無關。（示意圖／達志影像）

地方中心／台北報導

一名程姓軍人2017年8月趁著休假期間到屏東遊玩，對一名超商女店員下手，對方不肯就範，程男竟怒甩她兩巴掌稱「你要讓我上」，所幸女店員媽媽及表哥即時趕到，才沒讓他得逞。高院審理後，依強制猥褻罪及強制罪將程男判1年及3個月有期徒刑，3個月部分得易科罰金9萬元；程男不服上訴，最高院駁回，全案確定。

程男2017年8月12日休假與友人到屏東遊玩，期間到某超商購物，見女店員小彤（化名）頗具姿色，便以名牌上的姓名在臉書上搜尋，果真被他找到，於是立即將小彤加入好友。事後程男告訴小彤因當晚沒有地方住，想請小彤協助尋找住宿地點，小彤基於地主之誼，便答應幫忙，於是2人相約見面。

2人見面後，並沒有立即尋找住宿地，而是騎著小彤的機車先到恆春國小聊天，小彤向程男提到自己剛失戀，便因心情低落而哭泣。程男見狀趁機將小彤拉入懷中，並表示「沒關係，讓我保護你」、「要不要讓我當暫時的男朋友」，但她拒絕隨即想要推開程男。

程男被拒絕後，並沒有因此放棄，反而越抱越緊，甚至伸手撫摸小彤臀部，還解開其內衣扣環，想強吻小彤，所幸小彤閃躲而沒有得逞，但程男因此被激怒，賞了小彤2巴掌，導致小彤下唇擦傷約1.5公分。

小彤遭到毆打後放聲大哭，並下跪求程男歸還騎機車鑰匙，程男拒絕稱「你要讓我上，我才還你鑰匙」，小彤不肯就範，程男竟還威脅要將鑰匙丟到魚池中。2人爭執期間，小彤媽媽恰巧來電，小彤趁機求救，要媽媽趕快報警。

小彤媽媽見狀趕到現場，程男竟還對著她怒罵「他媽的，我為何要把鑰匙還給你」，堅持不肯歸還鑰匙，而後小彤表哥也趕到現場，雙方對峙許久，程男最後在警方趕到現場前交出鑰匙。

法院審理期間，發現程男2016年間因犯下2起強制性交案，分別被判刑3年2個月及3年6個月有期徒刑，檢察官見其不知悔改，因此建請法院依強制性交未遂罪重判7年。

高院認為程男觸強制猥褻罪及強制罪，且態度不佳無悔意，分別判刑1年及3個月有期徒刑，強制罪部分得易科罰金9萬元，程男不服上訴最高法院，否認犯行，並請求對小彤做心理衡鑑與測謊。最高院則指程男未在原審提出這項要求，且就算其他證據已足以認定強制猥褻犯行，駁回其上訴，全案確定。

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