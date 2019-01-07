　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

正妹店員盡地主之誼遭猥褻　噁男搶鑰匙：讓我上才還你！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

▲程姓男子請正妹店員協助找住宿地，竟對其下手猥褻。示意圖與本案無關。（示意圖／達志影像）

地方中心／台北報導

一名程姓軍人2017年8月趁著休假期間到屏東遊玩，對一名超商女店員下手，對方不肯就範，程男竟怒甩她兩巴掌稱「你要讓我上」，所幸女店員媽媽及表哥即時趕到，才沒讓他得逞。高院審理後，依強制猥褻罪及強制罪將程男判1年及3個月有期徒刑，3個月部分得易科罰金9萬元；程男不服上訴，最高院駁回，全案確定。

程男2017年8月12日休假與友人到屏東遊玩，期間到某超商購物，見女店員小彤（化名）頗具姿色，便以名牌上的姓名在臉書上搜尋，果真被他找到，於是立即將小彤加入好友。事後程男告訴小彤因當晚沒有地方住，想請小彤協助尋找住宿地點，小彤基於地主之誼，便答應幫忙，於是2人相約見面。

2人見面後，並沒有立即尋找住宿地，而是騎著小彤的機車先到恆春國小聊天，小彤向程男提到自己剛失戀，便因心情低落而哭泣。程男見狀趁機將小彤拉入懷中，並表示「沒關係，讓我保護你」、「要不要讓我當暫時的男朋友」，但她拒絕隨即想要推開程男。

程男被拒絕後，並沒有因此放棄，反而越抱越緊，甚至伸手撫摸小彤臀部，還解開其內衣扣環，想強吻小彤，所幸小彤閃躲而沒有得逞，但程男因此被激怒，賞了小彤2巴掌，導致小彤下唇擦傷約1.5公分。

小彤遭到毆打後放聲大哭，並下跪求程男歸還騎機車鑰匙，程男拒絕稱「你要讓我上，我才還你鑰匙」，小彤不肯就範，程男竟還威脅要將鑰匙丟到魚池中。2人爭執期間，小彤媽媽恰巧來電，小彤趁機求救，要媽媽趕快報警。

小彤媽媽見狀趕到現場，程男竟還對著她怒罵「他媽的，我為何要把鑰匙還給你」，堅持不肯歸還鑰匙，而後小彤表哥也趕到現場，雙方對峙許久，程男最後在警方趕到現場前交出鑰匙。

法院審理期間，發現程男2016年間因犯下2起強制性交案，分別被判刑3年2個月及3年6個月有期徒刑，檢察官見其不知悔改，因此建請法院依強制性交未遂罪重判7年。

高院認為程男觸強制猥褻罪及強制罪，且態度不佳無悔意，分別判刑1年及3個月有期徒刑，強制罪部分得易科罰金9萬元，程男不服上訴最高法院，否認犯行，並請求對小彤做心理衡鑑與測謊。最高院則指程男未在原審提出這項要求，且就算其他證據已足以認定強制猥褻犯行，駁回其上訴，全案確定。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

【更多新聞】

疑債務糾紛引殺機　男子遭惡煞持刀砍倒路邊

和男網友車震！高中妹事後控指侵　檢驚查「主奴關係」親密片

ET快訊
金球獎／女女床戰艾瑪史東！奧莉薇亞柯爾曼《真寵》奪喜劇影后
曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻陪伴惹哭他
女神級牙醫溢出E罩杯！渾圓飽滿被導播狂攝　網：牙痛了
金球獎／完整名單即時更新

關鍵字：正妹,地主之誼,鑰匙,猥褻

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南市10大測速照相點　1年告發近億元「榜眼」曾被縱火

在韓粉臉書留言嗆「炸死蔡英文」　保全被傳喚才知「事情大條」

東港河堤公園6賭客被抓　求警「燈會開始後就不會再賭」

警攔查轎車「有釣具沒釣餌」　後座毒品吸食器3男栽了　

座艙長為老公付出千萬「協議分居、離婚」　失業莽夫坦承殺妻

快訊／高屏大橋砂石車「折甘蔗」貨車翻覆　3人受傷送醫

東港河堤公園6賭客被抓　求警「燈會開始後就不會再賭」

女騎士立中柱「踩錯邊」慘了！　右腳卡機車縫隙斷桿脫困

6屁孩霸凌「強扒衣錄影PO網」！少女提30萬和解金　恐龍家長：小事沒這行情

攀爬都蘭遺址跌落山谷　「石頭壓住腰部」澳洲妙齡女獲救

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

座艙長為老公付出千萬「協議分居、離婚」　失業莽夫坦承殺妻

快訊／高屏大橋砂石車「折甘蔗」貨車翻覆　3人受傷送醫

東港河堤公園6賭客被抓　求警「燈會開始後就不會再賭」

女騎士立中柱「踩錯邊」慘了！　右腳卡機車縫隙斷桿脫困

6屁孩霸凌「強扒衣錄影PO網」！少女提30萬和解金　恐龍家長：小事沒這行情

攀爬都蘭遺址跌落山谷　「石頭壓住腰部」澳洲妙齡女獲救

喵喵卡水泥牆哀號！消防員使出絕招開路　一見牠就想收編

正妹店員盡地主之誼遭猥褻　噁男搶鑰匙：讓我上才還你！

新婚老公注重健康...天天神隱做「攝護腺保養」　嫩妻氣炸

高志鵬貪汙案1月10日報到入監　新北檢發通知不到即拘

看到韓冰好像看到女兒...王世堅傻笑：願意為女兒跳海

金球獎／1個角色準備14年！葛倫克蘿絲《愛．欺》奪下戲劇影后

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

比日本還變態!？台製內褲大戰遊戲將登Switch

遠傳、台灣之星1/9啟動全台災防告警訊息測試　用戶毋須驚慌

衝暖冬遊補助！遠航國內線機票6折　台北-澎湖「2人成行」來回4千

內視鏡剝離術刮掉整片癌細胞！　醫師曝「3種癌症」最適合

新iPhone最新渲染圖有3鏡頭　外型考驗果粉接受度

未揭露質押大同股票遭告發財報不實　華映重訊澄清

座艙長為老公付出千萬「協議分居、離婚」　失業莽夫坦承殺妻

社會熱門新聞

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵..

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因..

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

騎士違規左轉遭撞亡　求償判免賠

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性..

國二女失蹤2個月　家屬怒報案找..

以為交到空姐「長榮隋棠」　結果..

快訊／台中男跳陸橋　卡自強號車..

快訊／男跳陸橋全身骨折　深夜不..

即／座艙長妻遭夫掐死！斷氣前求..

男跳陸橋遭自強號撞輾　左腿截肢

這公司「年終26個月」　尾牙3..

張學友巨蛋開唱！少年開槍遭送辦

台大醫網戀空姐遭詐　本尊：很瞎

更多熱門

相關新聞

曼谷胖妹4個月甩30公斤變比基尼女神

泰國媒體近來爭相報導一則激勵人心的真實故事，一名身高165公分、體重85.6公斤的女孩在短短4個月內減掉30公斤，原先身形稍嫌臃腫、下盤肥大，如今不僅凹凸有致，體態也很健康，展開充滿自信的新生活，再加上精緻的妝容，讓許多網友都直呼，「美到跟以前完全是不同人！」

正妹懷孕「不知孩子爸」告小王　DNA還清白

拔走美女鄰居家鑰匙　色狼偷進屋猥褻還揮拳

獨／國二生遭逼舔腳趾、猥褻性器　2惡童全認了

辣模沖澡！百萬網友噴笑狂重播

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

孫生公開「被消失」反骨真相

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

昆凌頂大素顏逛夜市！

獨／鈕承澤握柯奐如露毛片　拒刪

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面