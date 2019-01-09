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以為國中表妹瘋抖音！她一問意外「揭殘酷真相」嚇壞：陪社會人士過夜

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▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲表妹才國中生而已，但已熟透交友軟體。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／綜合報導

「我以為是在和一個出社會的女生聊天......」一名女網友有次參加親戚婚禮，就發現同桌的國中表妹一直玩手機，就想說隨意找話題問「現在小孩都在玩什麼？」天真的她以為小孩子都是瘋抖音而已，卻聽到表妹淡定回說「沒什麼，玩交友軟體」，而且跟網友出去很多次，甚至過夜，完全衝擊她的價值觀。

女網友在《Dcard》上表示，喝喜酒時長輩剛好都去其他桌閒聊，同桌只剩下就讀國中的表妹，但是很遠房的親戚，平常也沒有根本沒有什麼聯絡，當下根本找不到話題聊，發現表妹一直玩手機，就乾脆問問看「現在小孩都在玩甚麼？抖音嗎？」

▲交友軟體,聊天,大頭貼。（圖／記者林怡雨攝）

▲用交友軟體請小心保護好自己，沒事不要亂透露個資。示意圖，與本文無關。（圖／記者林怡雨攝）

聽到表妹語氣淡定回覆「沒什麼，交友軟體而已」，她內心瞬間被震擊，但仍完美控制好表情再問「好玩嘛？玩了些什麼？」表妹瞬間話匣大開，用老手的語氣與態度講了一大堆交友軟體名字，完全沒有在掩飾。

女網友開始安慰自己說，「可能孩子用交友軟體小，只是打打屁話而已。」但接下來表妹整個加開火力爆料說，見網友很多次了，但她可能是會化妝的關係，所以很多人認為她只是發育不良的高中生或大學生，「我與高中生、大學生、到社會人士的網友見過面，他們會帶著我吃飯，或是去外縣市玩。」

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲在手機的另一端什麼都可以演，千萬不要過度相信網路。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

表妹一系列的爆料嚇得原PO說，要不是知道表妹才國中而已，她還真會以為是和一個出社會的女生聊天，這對她的價值觀實在很衝擊，「也不曉得是不是她家庭的因素，只是覺得或許她輕鬆的談吐之間，已經有過傷害造成了也說不定。」

她越想越覺得恐怖，便建議表妹說多和身邊的朋友出門玩，不要再沉溺於網路交友，以免未來有安全隱患，她的建議卻被嫌了；她透露，表妹覺得她太囉嗦又愛管閒事，被這樣講真的很無奈，「只能希望不要哪天看到她的尋人啟事。」

不只原PO價值觀被衝擊，網友紛紛留言說，「我覺得我好像和現在國高中生斷節」、「現在資訊發達，小孩的心智也跟著起飛了」、「覺得自己的觀念放在現在的小孩身上，就是一套老思想」、「現在小孩到底在想什麼，我國中放學就是快速騎腳踏車回家看卡通= =」、「交友軟體會撩一點常常能釣到國高中生啊」。

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關鍵字：國中生,Dcard,交友軟體

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