澳洲總理2腳穿上「亮白左鞋」！　全家福照怪異P圖網友笑翻

▲澳洲總理莫里森的全家福照,因鞋子修得相當不自然而在網路瘋傳。(圖/翻攝自twitter用戶@Vic_Rollison)

國際中心/綜合報導

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)團隊近期在官方網站發出總理與妻兒的全家福照,殊不知被眼尖的網友發現,莫里森的鞋子怪怪的,不僅白的不自然,兩隻腳竟然都是「左腳鞋」。原來是莫里森團隊認為總里原本穿的鞋子太舊,自行修圖換成新鞋,結果照片在網路上瘋傳,更出現一連串標籤「#鞋子門(#shoegate)」的貼文以及幫總理修圖的搞笑圖片。

綜合外媒報導,莫里森總理於去年8月上任,近期與妻子女兒的全家福照在網路瘋傳,一身休閒服的總理倚靠著女兒,妻子則是抱著愛犬,全家坐在草地上合照。不過眼尖的網友一眼就看到不對勁,總理腳上那雙「超亮白鞋」,成功搶走了妻子及2名女兒的丰采。

▲鞋子遭修圖的照片(上),未修圖原照(下)。(圖/路透社)

報導指出,原來是因為莫里森團隊認為總理原本穿的鞋太黑太舊,於是利用修圖為總理換上全新的白鞋,但看得出來修圖技巧粗糙,右腳的白鞋不僅沒有與腳踝銜接完整,甚至2隻腳都被P上「左鞋」。許多網友也藉此上傳一連串的搞笑修圖,包括將政府官員的腳全部P上左腳白鞋以及為總理P上小丑鞋等等。

報導指出,這起修圖事件單純是莫里森內閣自行做的決定,並未受到總理的要求,因此莫里森對此完全不知情。照片在網路上瘋傳後,莫里森也在推特上傳原本的運動鞋並自嘲表示,「給我的總理和內閣部門:我沒有要求鞋子要亮白,但如果你一定要修圖的話,請專注在我的頭髮(有不足的困擾),而不是鞋子」。而目前官方已將修圖照片刪除,並重新上傳原圖。

▼總理莫里森在推特回應鞋子修圖事件。(圖/路透社)



RT schnozzman: Yo did I do this right?#Shoegate pic.twitter.com/555hbcaIfb