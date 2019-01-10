中國3千縣人口持續東流　從戶籍、學生大數據看城市發展潛力

▲鄭州火車站前人潮湧動。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

根據恆大集團發布的《中國人口大遷移》報告，在集團內部經濟學家深化探討後發現，中國人口流動從三七分化走向二八分化，3千縣人口繼續東流，未來將持續向一、二線城市大都市圈，以及部分區域中心城市集聚。這些人口流入地區，將會是過去、現在及未來最具經濟活力的地區，「未來區域及城市發展規劃安排、產業佈局、土地供應等，「因應順應人口流動趨勢」。

▲中國2011至2016年縣級人口流動統計圖。（圖／翻攝自澎湃新聞／恆大集團，下同）

「人口是一切經濟社會活動的基礎，人口帶來的居住需求更是房地產發展的根基」，恆大集團首席經濟學家，恆大經濟研究院院長任澤平在《華爾街見聞》發布最新一份分析大數據，內容指出，以房地產長期看人口，一二線城市常住人口持續大幅流入，三線稍有流入，四線基本平衡，五六線持續淨流出。

從戶籍人口、小學生人數可幫助判斷人口流動趨勢，如果某地戶籍人口淨遷出，表示這個地區缺乏吸引力，常住人口也會大概率流出，從2017年末各省常住人口與戶籍人口比較圖可看出，中部城市較東部城市缺乏吸引力，常住人口小於戶籍人口，勞動力向東部一線城市流出。

▲2017年各省常住人口與戶籍人口比較。

不過，2010年以來，部分勞動力回流中西部，東部地區面對工人需求壓力主動推進大學畢業生、技能人才等外來人口本地化，戶籍人口和小學生增速明顯加快，東北地區人口加速流出。2010年後，蘇粵閩浙等東部省份外來人口本地化明顯，鄂川皖湘桂等傳統民工則是輸出大省人口回流明顯，黔豫冀等以傳統民工輸出為主的省分也有所回流，東北三省中黑龍江人口形勢最為嚴峻。

▲從2010年後，東部外來人口本地化明顯。

都市圈層面來看， 23個千萬級大都市圈人口流動更加分化，當前京津、深莞惠、廣佛肇、廈漳泉、長株潭、重慶等都市圈常住人口、戶籍人口、小學生增長居前，蘇錫常、南京等都市圈常住人口流入雖然放緩、但戶籍人口和小學生依然明顯流入。

▼中國東、西部勞動力向東部沿海城市遷移。

恆大集團指出，「人隨產業走、人往高處走，人口未來將持續向一二線大城市大都市圈及部分區域中心城市集聚」，這些人口流入地區，將會是中國過去、現在及未來最具經濟活力的地區。對於房地產市場而言，把人口流入與置業需求上升直接關聯的傳統判斷需進一步深化，人口結構年輕且常住人口、戶籍人口、小學生三個數據均明顯大幅增長的地區更優。

「各地深化推進戶籍制度、土地制度等改革，進一步消除人口自由遷徙的枷鎖」，恆大集團表示，「儘管當前戶籍制度改革深化推進，但大城市落戶限制仍然明顯，這限制人口向大城市集聚，不利於充分發揮集聚效應、推進服務業發展」；「未來區域及城市發展規劃安排、產業佈局、土地供應等，因應順應人口流動趨勢，房地產長效機制最根本的是人地掛鉤和金融問題，實現供求平衡和需求平穩釋放」。