-28度雪地狠棄2個月大男嬰！　生母遭逮冷回：我想要女兒

▲張女把出生2個月大的男嬰丟棄。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

大陸黑龍江省一名僅有2個月大的嬰兒，在去年12月24日時被發現，臉色慘白的被棄置在一處公園，而且當時的氣溫低於零下28度。當地警方獲報之後立即開始追查，並找到一名嬰兒的生母張女，張女表示，懷孕時以為是女兒才沒墮胎，沒想到生下來後卻是個男孩，才決定把小孩丟掉。

根據外媒報導，2018年12月24日下午約3點半左右，一名路人在黑龍江一個公園裡發現一名2個月大的男嬰，該名男嬰被毯子包裹，臉部更因為當時低於-28度的氣溫而呈現死白。

路人緊急將小孩送醫治療並報警，而警方則是循線追查，並在12月26日早上10點找到男嬰的生父生母。男孩的生母張女稱，她跟丈夫已經有2名孩子了，先前不小心懷孕了，因為兩人一直以來都想要一名女兒，所以深信這胎應該會是女的，所以才沒有拿掉；但是孩子出生的時後竟然是一名男嬰，因為家裡負擔不起，只好將小孩遺棄。

報導中指出，這對夫妻沒有正規的工作，因此財務裝況十分不穩定，也沒有足夠的能力扶養3名小孩。消息一傳出，男嬰所在的醫院收到包括毛毯、衣服跟嬰兒奶粉等物資的捐贈，目前已知有一對夫妻想要收養這名男嬰，並與地方當局合作著手進行事宜。