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「他們說我該被殺死」棉花糖女曾患飲食失調　走出憂鬱大秀泳裝

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▲▼澳洲昆士蘭州女子加文（Danielle Galvin）有著所謂的「棉花糖身材」，她曾被診斷出飲食失調，終日活在憂鬱中。如今，她大方擁抱接受自己的外貌，鼓勵其他肥胖的人不要灰心。（圖／翻攝自IG／iamdaniadriana）

▲加文盡量保持樂觀心態，但仍有人叫她去死。（圖／翻攝自IG／iamdaniadriana

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭州26歲女子加文（Danielle Galvin）有著所謂的「棉花糖身材」，她曾被診斷出飲食失調，終日活在憂鬱中。如今，她大方接受自己的外貌，鼓勵其他肥胖的人不要灰心，她在IG吸引10萬粉絲，然而卻也被一些網友猛烈攻擊，說她應該被性侵，叫她去死。

《每日郵報》報導，加文自稱是「肥胖活動家」，經常分享各種俏皮照片，她大方展現身體，穿上泳衣、洋裝等，希望藉此讓大眾注意到歧視問題。不過，網路上充斥著批評的話語，有人嗆她應該被性侵與殺害，她起初都會默默哭泣。

加文的體型從小就跟同學不太一樣，11歲時父母建議她去找一位私人教練，那時她嚴格控制菜單，但壓力最終壓垮了她，導致飲食失調，直到18歲時她去諮詢心理醫師，獲得相關幫助。

▲▼澳洲昆士蘭州女子加文（Danielle Galvin）有著所謂的「棉花糖身材」，她曾被診斷出飲食失調，終日活在憂鬱中。如今，她大方擁抱接受自己的外貌，鼓勵其他肥胖的人不要灰心。（圖／翻攝自IG／iamdaniadriana）

▲在泳池邊露出甜美微笑。（圖／翻攝自IG／iamdaniadriana）

為了安慰有著類似處境的人們，加文2013年開始在IG貼出自己身材的照片，儘管她所發布的內容都相當正面，卻仍面臨許多無情的攻擊。有人就嗆聲，她到底哪來的資格可以在IG分享半裸相片。

最初被抨擊時，加文感到相當悲傷，但她慢慢調適，有時也會刪除過於惡劣的留言，「很多人對於胖子的生活方式與選擇都抱有偏見，這是不正確的。」她說，自己的終極目標是讓肥胖的人得到應有的尊重。

同時，加文也厭倦有人罵她是在倡導肥胖，她只是鼓勵身體可以有多種面貌，「我沒有在宣揚肥胖，每個人都擁有身體自主權，可以做他們想做的事。難道那些過度工作的人是在宣傳壓力嗎？那些喝一杯酒的人，是促進酗酒嗎？」

▲▼澳洲昆士蘭州女子加文（Danielle Galvin）有著所謂的「棉花糖身材」，她曾被診斷出飲食失調，終日活在憂鬱中。如今，她大方擁抱接受自己的外貌，鼓勵其他肥胖的人不要灰心。（圖／翻攝自IG／iamdaniadriana）

▲加文有著許多漂亮的洋裝。（圖／翻攝自IG／iamdaniadriana）

加文最後補充，希望每個人都可以善待彼此，停止批判別人的身材，而她會繼續努力，證明肥胖並不是一件該被指責的事情。

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