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一覺醒來只聽的到「女生說話」！長期熬夜壓力大　陸女「喪失低頻聽力」

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▲▼耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

大陸廈門一名陳姓女子日前在熬夜時，出現了噁心想吐跟耳鳴的症狀，她原本以為只是睡眠不足，所以趕緊上床休息，沒想到第二天一起床，她卻聽不到身旁男友說話，但是到醫院就診時，卻能清楚聽到女醫師說的每一個字。據悉，陳女被診斷出可能患有「喪失低頻聽力」，所以才會聽不到屬於低頻的男性聲音。

根據外媒報導，陳女日前熬夜時感到身體不舒服，她相信休息睡個好覺之後情況會有改善，但沒想到第二天起床時，她卻聽不到男友說話的聲音；緊張的她連忙前去醫院就診，但卻在進入診療室時能清楚聽見女醫生說話的聲音。

醫生們試圖找出陳女的病因，因為這跟一般常見的聽力喪失狀況相反；經過醫師們診斷，陳女被認定應是患有「喪失低頻聽力」，只能聽到高頻率的聲音，很可能是因為壓力太大所導致。

報導中指出，醫生小青（Dr Xiaoqing）表示，陳女就診時聽的到她講話的聲音，不過當另一名男病人走進診療室裡，陳女卻根本聽不到男病人在說甚麼；她推斷這樣的症狀應該跟疲勞以及長時間的遭受壓力所致，這種情況通常難以診斷，因為醫療人員和患者可能都對這種疾病不清楚。

陳女則稱，最近她時常熬夜工作，使的她的身體承受巨大的壓力和睡眠不足。耳鼻喉科專家透露，一出現這些症狀就要盡速就醫，同時也希望在經過一段時間之後陳女能夠獲得完全的康復。

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關鍵字：喪失低頻聽力,壓力,熬夜

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