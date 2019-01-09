兒高燒40度！父急載就醫「連撞2車」　送便當騎士斷腿哀號

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南投市千秋路9日中午11時許發生連環車禍，一輛綠色自小客車沿著道路直行但卻在T字路口與轉彎的白色小客車擦撞，還失控向前滑行撞上另名送便當的機車騎士，造成騎士右腿骨折不斷哀號；綠色轎車駕駛田男無辜表示，因接到學校通知，孩子發高燒到40度，才會接他急著去看醫生，不料半途卻發生車禍。

▲田男撞上白色轎車後，失控向前滑行，撞上送便當的吳姓騎士。（圖／東森新聞）

田男指出，中午時分突然收到學校通知，表示就讀小學的孩子發高燒身體不適，體溫一度高達40度，為父的他心急如焚，立即駕車到學校接孩子，準備要帶著孩子到醫院看診，怎料行經千秋路段一處T字路口時，一輛白色轎車突然左轉駛出，他反應不及當場撞上，強大的撞擊力道讓在駕駛座的他也當場傾倒，再加上身體疼痛，一時之間無法分清油門、煞車，因此不敢亂踩，只能放任車體繼續向前滑行，才會撞上前方送便當的騎士。

雖然白色轎車在遭撞後失控撞上一旁鐵皮護欄，但所幸車內駕駛並無大礙；同樣遭撞的吳姓機車騎士就沒這麼幸運，雖然整袋的便當外觀還算完好，但吳男右腿卻當場骨折，痛得倒地不斷哀號，救護人員到場後立即將其送醫治療，而發高燒的小朋友，則由現場警消護送到醫院治療。這起車禍確切肇事責任歸屬，還有待警方進一步調查釐清。

▼田男表示，當時孩子發著高燒，急著帶他到醫院就診，不料半途卻發生車禍。（圖／東森新聞）