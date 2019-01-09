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可惡！2淫賊綑綁母女凌辱6小時　主謀還支開同夥企圖性侵

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記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區2名宵小日前傍晚闖空門，見頗具姿色的屋主母女返家，2賊先搶了6千5百元，再扒光母女的衣服，綑綁又猥褻，還強拍裸照，時間長達6小時，警方循線逮人，才知主嫌是受害者的多年友人！偵訊時，主嫌也坦承，有找理由支開同夥，讓他獨自待在屋內，是因為還想性侵受害女屋主。女屋主不斷反抗，最後主嫌只有拍裸照就離開！

▲▼樹林綁架母女主嫌落網。（圖／記者林煒傑攝）

▲主嫌落網。（圖／記者林煒傑攝）

檢警表示，53歲主嫌丁連一經營塑膠射出工廠，與女屋主的丈夫是騎單車的車友。由於丁最近事業不順，周轉不靈，在外積欠10多萬，正為錢傷腦時，突然想到屋主經濟狀況不錯，因此決定策劃闖空門。

丁先跟屋主借用機車，並偷偷拷貝一份其住家大門鑰匙，接著算好時間，於本月2日下午4點多，找公司員工（35歲范姓越籍移工）一同進入空蕩蕩的屋內，翻找貴重物品。

▲▼樹林母女遭綁架案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲２賊趁屋主不在，持拷貝的鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）

沒想到外型亮麗的49歲女屋主在下午5點多就返家，２賊將計就計，控制其行動，後來女屋主的手機響起，發現是其22歲的女兒，２賊先用LINE打字給她「妳先幫媽媽買麵回家」，待她返家後，再次出手綁架。隨後2賊在母女倆身上各搜刮5000元及1500元現金。

▲▼樹林母女遭綁架案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲２賊犯案用的雨衣。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了晚間8點多，丁連一找理由支開同夥。等范男離開後，下體腫脹的他，用手機打字跟女屋主說「打一砲做愛」之後就會放過母女倆，過程中，女屋主頑強抵抗，丁見久久無法得逞，只好拍下裸照，並威脅母女，要是敢報警，他就在網路上公開這些照片，接著離開現場。

警方獲報後，在案發當天深夜逮捕范姓移工，到了凌晨，范男供出犯案主謀就是丁姓老闆，員警於隔天將他逮捕歸案。丁對犯行坦承不諱，也解釋為何要范男先走，是因為他還想性侵女屋主！

警方訊後依加重強盜罪嫌及強制猥褻將丁男送辦；檢察官認為丁男嫌涉重罪，恐有逃亡滅證之虞，因此聲押禁見，至於范男則以五萬元交保。

▼2色賊分別在晚上８點多跟11點多才離開，受困近6小時的母女受到嚴重驚嚇。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼樹林母女遭綁架案。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：樹林,綑綁,母女,淫賊,友人

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