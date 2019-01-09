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詐領長照補助300萬元　北市聯醫藥劑部主任遭羈押禁見

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▲台北市立聯合醫院長照款弊案藥劑部主任聲押 （圖／記者趙永博攝）

▲北市聯醫藥劑部陳姓主任（右）涉詐領長照補助款遭收押。（圖／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市立聯合醫院藥劑部陳姓主任，涉嫌球員兼裁判，以社團法人臨床藥學會名義，向北市聯醫詐領3百多萬元的到府送藥等長照補助款，檢察官9日凌晨將他聲押，士林地院審理認為，陳涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪嫌重大，說法與共犯證人不依，且有勾串滅證之虞，裁定羈押禁見。

士檢與廉政署獲報調查發現，陳立奇除在北市聯醫任職，還身兼臨床藥學會常務理事，陳先是以學會名義，承攬北市衛生局委託聯醫辦理的長照案，再從2015到2016年間，陸續以不實單據，向聯醫詐領老人用藥、到府送藥等補助達3百多萬元，這些錢最後透過人頭帳戶流回陳的個人口袋。

據了解，陳姓主任8日遭約談到案後，說詞始終避重就輕，針對請款審核流程都無法清楚交代，對整個詐領過程，與共犯的分工說法，和其他嫌疑人說法不一。

士林地檢署9日凌晨依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，有勾串滅證之虞，向法院聲請將陳姓主任羈押禁見。另外北市聯醫藥品管理部陳姓主任、提供人頭帳戶的陳姓女子，以及臨床藥學會李姓承辦員，分別被諭令20萬元到5萬元不等交保候傳。


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關鍵字：北市聯醫,詐領,貪污,長照,到府送藥,衛生局

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