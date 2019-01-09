合併「一、三野戰軍」　南韓陸軍地面作戰司令部正式成立

▲「陸軍地面作戰司令部」正式成立，由前第三野戰軍司令金雲龍擔任第一任司令。（影片翻攝自YouTube／KBS News）

國際中心／綜合報導

負責戍守南北韓東部戰線的「南韓第一野戰軍」和負責戍守西部戰線的「南韓第三野戰軍」，在今天（9日）正式合併為「陸軍地面作戰司令部」。司令部位於京畿道龍仁市內，由前第三野戰軍司令金雲龍擔任第一任司令，將專門主導地面一切聯合協同作戰。

根據《韓聯社》報導，南韓總統文在寅日前特地向金雲龍授旗，隨後國防部長鄭景斗便在龍仁市的地面作戰司令部大禮堂進行了司令部成立儀式。鄭景斗在致詞時提到：「陸軍地面作戰司令部將會肩負起地面作戰時『所有聯合與合同作戰』的重要指導角色，因此，會具備先進的情報技術、強大的火力優勢，以及高效率的指揮與作戰體系。」

▲南韓「第三野戰軍」和「南韓第一野戰軍」 正式合併為「陸軍地面作戰司令部」 。（圖／翻攝自維基百科）

由青瓦台國家安保室第一次長李相哲代讀的文在寅賀詞中則寫到，「陸軍地面作戰司令部的創設可說是『國防改革2.0』的第一個成果，『強而有力，同時Smart的國防』則可以被稱為軍方改革的核心。」

據了解，陸軍地面作戰司令部底下共有7個地方軍、1個機動軍、軍需支援司令部、火力旅、地面情報團，除了總部設在大邱市武烈台，負責保衛忠清道、全羅道、慶尚道等後方防務的「第二野戰軍」和陸軍總部下的部隊以外，其他大多數陸軍野戰部隊都屬於管轄範圍之內。

「陸軍地面作戰司令部」的成立，讓韓軍將領職位一口氣減少十幾個，四星大將職位也從原先8個減少至7個，分別是聯參議長、陸海空參謀總長、韓美聯軍副司令、第二作戰司令、地面作戰司令。此外，戰時接受韓美聯軍司令部的指揮，發揮陸軍軍種司令部的作用，不再由韓美聯軍副司令兼任。

南韓陸軍表示，其實早在1998年，就已經有組建地面作戰司令部的構想，「地面作戰司令部將透過全方位去減少安全風險，同時憑藉完備的決定性應戰能力，為韓半島得長久和平提供堅強的後盾，因此雖然在部隊數量上有減少，但『軍師級』部隊的戰鬥力反而增強。」

▼ 南韓陸軍部隊數量雖然減少，但「軍師級」部隊的ˊ戰鬥力增強許多。（示意圖／達志影像／美聯社）

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