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波音2018全年「交付806架新機」創新高　新訂單數量也飆漲

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▲▼波音2018年總計交付破紀錄的806架民航機。（圖／波音提供）

▲波音2018年總計交付破紀錄的806架民航機。（圖／波音提供）

記者賴文萱／台北報導

波音宣布2018年12月交付了69架737飛機，全年共交付806架各型民航飛機破紀錄，超越2017年所締造的763架飛機最高紀錄。波音表示，飛機交付數量超越以往，2018年新訂單也持續成長，總計全年斬獲893架飛機的淨訂單，其中包括12月銷售的203架。

波音商用飛機集團總裁兼執行長凱文•邁卡利斯特（Kevin McAllister）表示，受惠於團隊成員對於達成客戶承諾與持續提升品質與生產力的高度專注，波音在2018年再度更進一步。過去一年生產線與供應商夥伴協助打造與交付比以前更多的飛機，以滿足全球航空旅遊市場的強勁需求。

▲▼737 MAX。（圖／翻攝美國波音公司官網）

▲737 MAX。（圖／翻攝美國波音公司官網）

波音手上仍有長達7年尚未消化737飛機訂單，2018年年中這備受歡迎機型的月產量，一口氣提升至每月52架。總計全年580架交付的737飛機中，有近半數是更為省油與航程更遠的MAX家族，包括首批MAX 9飛機。

在此同時，波音持續以雙發動機客機的最高產能全力打造787夢想飛機，以迎合市場對此一超高效率客機的高度需求。整個夢想飛機計劃去年總計交付145架飛機。加上777、767與747-8等各種型號飛機的交付，去年波音民航機交付總數達到806架。

在訂單方面，波音在各型飛機的銷售都取得佳績；依據最新牌價，2018年總計銷售出的893架飛機總值高達1,437億美元（約合台幣4.426兆）。在每個飛機計劃未完成訂單都持續成長的同時，波音在雙走道飛機市場表現格外搶眼，2018年總計斬獲218架廣體飛機訂單。

▲▼長榮航空波音787-9客機。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空去年接收第一架波音787-9客機。（圖／記者賴文萱攝）

波音表示，787夢想飛機依然是史上銷售速度最快的雙走道客機，去年售出109架，累計已經售出約1,400架。值得一提的是夏威夷航空去年捨棄Airbus A330轉向787，以及土耳其航空變成波音的新客戶。此外，波音老客戶美國航空與聯合航空也雙雙回過頭來，去年分別增訂了47架與13架夢想飛機。

777家族在2018年銷售持續穩定，總計獲得51架飛機的淨訂單，其中大部份動力來自DHL國際快遞、聯邦快遞、全日空貨運與卡達航空與其它主要航空貨運公司所下的777貨機訂單。在去年12月訂單再度有所斬獲後，777計劃從開始迄今已經獲得超過2,000架訂單。

737 MAX家族也在12月達成重大銷售里程碑，12月份銷售出181架飛機，累積訂單總數突破5,000架。全年來說，737計劃斬獲了675架飛機淨訂單，包括來自13家新客戶的訂單。

波音公司商業銷售與行銷資深副總裁毛毅山（Ihssane Mounir）表示，去年非常健康的客機訂單數量，持續驗證我們對全球強健需求的長期預測，包括未來20年內全球民航機隊飛機總數將成長一倍的預測。

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關鍵字：波音,波音飛機

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