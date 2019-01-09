「利益迴避」不進財委會　陳思宇喊話何志偉跟進

記者蔣婕妤／台北報導

立委補選戰「柯家軍」陳思宇日前表示，由於叔叔陳建揚是陽信銀行董事，如果當上立委進入國會，會選擇利益迴避不進入財政委員會，而民進黨立委參選人何志偉繼父陳勝宏經營陽信銀行，被問及是否選擇跟進，他回應強調進哪個委員會不是重點，重點是要會做事。陳思宇9日受訪時再向對手喊話，強調公開透明不只是嘴吧說說而已。

遭爆料叔叔陳建揚是陽信銀行董事，陳思宇6日表示，基於利益迴避，若當選立委不進財委會。民進黨立委參選人何志偉繼父陳勝宏經營陽信銀行，他受訪時被媒體問及是否會跟進陳思宇一樣不進入財委會，他對此表示，哪一個委員會不是重點，還嘆若選舉能回歸到不攻擊、不騷擾，台灣會更美好。

陳思宇9日早上到士林市場掃街拜票，對於何志偉說法不領錢，她表示，「我要再公開跟所有選民報告，我自己優先利益迴避不進財委會，希望候選人有利益關係的，應該積極做迴避，公開透明不是嘴吧說說，站出來跟大雞獎，拚經濟是拚誰的經濟？利益迴避上也應該有把關，對市民來講才是負責任的態度。」

是否再向對手喊話，陳思宇說，立法院很多前例，很多財委會委員也有經營銀行，她認為如果有相關就應該要迴避，不是指要求別人，自己卻不願意公開說明，這對選民來說是很重要的選擇依據。

至於民進黨主席卓榮泰日前指出要全力協助何志偉，陳思宇說，這就是政黨政治，但自己希望能代表白色力量進國會，會採取不掛看板等作法，就是要降低青年參政門檻，「無黨籍政二代沒辦法打擊這樣的政治，對青年參政會是很大的傷害」。

▲陳思宇士林市場掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）