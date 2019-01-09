甄珍「被代言」看新聞才知　朱學恒酸：高雄觀光局透過電視網路放話

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後積極推動觀光，近日傳出藝人甄珍也要擔任代言人，但她受訪時回應沒接到邀約，是看到新聞才知道的。對此，名嘴朱學恒揶揄高雄觀光局透過電視網路放話代言，若藝人不注意的話，可能不小心就會被代言了。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，壽山代言人邀請甄珍擔任，到時候會請甄珍、韓國瑜和百歲人瑞一起登山，吸引銀髮族到周邊旅遊。

▲觀光局長潘恆旭。（圖／記者宋德威攝）

據《中天新聞》報導，潘恆旭透露，邀請70年代影視女神甄珍當壽山代言人，藉此吸引長青族群的遊客，到時候會請甄珍、韓國瑜還百歲人瑞一起登壽山，代表「真正（甄珍）長（市長）壽（人瑞）」，並增加「壽與山齊」打卡點。

▲甄珍。（資料照／記者季相儒攝）

據媒體報導，甄珍受訪表示不知道此事，而她早年曾在高雄拍過戲，不過淡出演藝圈後長年居住香港回到台灣也是待在台北，對高雄並不熟悉。

對此，朱學恒表示，現在華文世界的演藝人員每天都要小心了，因為高雄觀光局沒有在手軟的，「要找你代言都是用電視跟網路放話通知的」，如果你不注意看，可能不小心就會被代言了，平添演藝圈許多生活情趣啊。

民黨籍高雄市議員邱于軒則說，先前有白冰冰、張琍敏，然後甄珍，立馬讓她聯想到「高雄三朵花、高雄版SHE」。不過網友對此有兩極看法，「明年高雄跨年活動的壓軸組合提前出爐了XD」、「好像有在FB看到高雄人說，這是要吸引有錢有時間的中年人去旅遊」、「要請也請楊綉惠、戈偉如、丁國琳」、「高雄人...我真的很不懂你們」。

▲白冰冰 張琍敏 甄珍。（合成圖／記者黃克翔攝、季相儒攝）