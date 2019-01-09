韓國瑜屢挨批　李佳芬挺夫暗喻：犯錯知修正，比完美結果重要

▲李佳芬引「認知心理學」杜威博士理論來傳達教育理論「做中學」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬前往高雄甲仙小林國小參加AR導覽活動，就在致詞的時候表示「失敗為成功之母，都是老師跟家長都在騙我們，我們再騙下一代」，這句話一出來，當場讓所有人嚇傻了，不過李佳芬隨後以考試為舉例，過往學生考試只有98分，但大家都在追求剩下2分在哪裡，正確的教育應該是追求「學習態度」，而不是只看結果，言外之意，似乎也希望大家能夠更寬廣看待「剛上路的韓國瑜團隊」，不過面對記者追問，李佳芬表示：「我沒想這麼遠」。

李佳芬強調現在教育應該著重在「學習態度」，並非只是一昧追求結果，就像是名節目主持人李濤說的「做中學」，去嘗試去犯錯，犯錯了以後自己修正，我再來的正確道路是什麼，所以呼籲老師跟家長要用更寬廣的心態來看待我們孩子的學習，只要過程中犯了錯知道如何修正，這比完美結果要來的重要。

李佳芬也特別舉自己小孩的例子，表示曾經告訴自己孩子「結果不是絕對，過程比較重要」，你們把它們學會就很好了，結果有一天孩子拿了分數回來跟自己說：「媽媽我跟你說，我這次考70分，可是我告訴你，我不對的我都會了，所以這張分數就已經算是100分了」，讓李佳芬笑著回答：「哇，這也算，表示先打預防針」。

▲記者追問引用「認知心理學」杜威博士理論是否在力挺韓國瑜，佳芬姐：「沒想那麼遠」 。（圖／記者洪正達攝）

不過這一段話也讓人聯想到近期韓國瑜團隊才剛上路未滿月，拋出的政策包含兩岸議題等等，都遭受到批評，是不是言外之意希望大家能夠以更「寬廣」的心來看待韓國瑜，李佳芬一聽到這個問題，第一時間大笑表示「我沒想這麼遠」，只說這是從認知心理學的杜威博士發展「做中學」概念，這是很符合人類的大腦神經，她表示這部份是讓孩子「不要害怕錯誤」，但是她自己沒有那麼高的學問，講完又讓現場的人笑了。