劉鶴現身中美貿易談判會場！　顯示中國的「善意與重視」

▲大陸副總理劉鶴。 （圖╱新華社）

大陸中心／綜合報導

中美7日於北京展開貿易磋商，中國副總裡劉鶴意外現身會場，成為了意外驚喜，也突顯了中國對此次談判的重視。但根據《彭博社》報導，目前不清楚劉鶴待了多久，或在場說了什麼。

根據香港《南華早報》發佈的照片中，劉鶴當天出現在談判現場，面帶禮貌微笑站立著，而美國副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish）在內許多美國官員則在桌子另一側，並且起身拍手。

本次赴北京的美國貿易代表團以副部長級為主，包含農業部、商務部、能源部及財政部等的代表組成。而根據談判現場的照片，會場中至少有100名中國官員，是美國代表團的兩倍。

《南華早報》也分析，劉鶴出席會談顯示了中國的善意，以及中國政府希望與美方達成協議的承諾。《華盛頓郵報》則稱，這表明中美磋商有好的開端，這種氣氛也影響到了華盛頓。美國國務卿蓬佩奧7日在採訪中，表示對磋商表示樂觀，「我們正在取得進展」。

劉鶴是中國國家主席習近平的首席財經智囊，習近平曾在2013年向訪華的美國國安顧問多尼倫（Tom Donilon）表示，「這是劉鶴，他對我非常重要。」他更被中外媒體封為「中國經濟頂層設計師」、「習財金國師」、「中國的桑默斯」。