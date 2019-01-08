跨年在時報廣場開遊戲直播　最紅實況主Ninja年收3億元

▲直播主Ninja於2018年跨年夜，在紐約時報廣場開遊戲直播，與粉絲和玩家共度快樂時光。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國知名遊戲實況主布萊文斯（Tlyer Blevins），網稱「忍者」（Ninja），發跡於直播平台Twitch，以遊戲《要塞英雄》（Fortnite）闖出一番名堂，跨年夜時他在紐約時報廣場開打《要塞英雄》和粉絲一同迎接2019年，接受CNN採訪時表示，2018年是他生命中最精彩的一年。

根據CNN報導，號稱全世界最紅實況主的布萊文斯，2018年跨年夜在時報廣場其中一個展出舞台打遊戲，和現場以及線上的朋友共度歡樂時光，從12月31日下午4點一直到隔天的凌晨4點，線上觀看人數最高達到26萬人。

布萊文斯告訴CNN記者，2018年的進帳將近100萬美元（約台幣3億元），70%來自直播平台Twitch與Youtube的廣告與訂閱，剩餘的30%則是三星、Uber Eats與紅牛等贊助商。

2018年初，布萊文斯與饒舌歌手Drake合體開打《要塞英雄》，藉此創下個人頻道60萬人同時觀看的最高紀錄，也使他成為直播平台上「非看不可」的玩家之一。布萊文斯的Twitch頻道上有超過1250萬名追蹤者、4萬名付費觀眾，Youtube頻道的追蹤者則超過2000萬名，是目前Twitch上收入最高的實況主之一。

《要塞英雄》在全球有超過2億的註冊玩家，2018年6月起玩家人數增加60%，「我每天會花大約12個小時直播，2018年間我花了大概4000個小時，幾乎140天玩《要塞英雄》。」布萊文斯提到，該遊戲尚未達到峰頂，但無論遊戲會熱門多久，他都相當享受這段時光。此外，布萊文斯也開發服裝與音樂等事業，帶來更多的收入來源。