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「對人類最大貢獻」並非iPhone　庫克：Apple 2019新服務將與健康有關

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▲▼Apple執行長提姆庫克認為，Apple對人類最大貢獻並非iPhone，而是「健康」。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple執行長提姆庫克認為，Apple對人類最大貢獻並非iPhone，而是「健康」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple執行長提姆庫克近期接受外國媒體專訪時，提到該公司對於醫療保健相關產業的興趣日益增長，因此2019年可望見到Apple推出更多健康相關應用產品。

庫克解釋，若是將來人們問Apple對人類做出的最大貢獻是什麼，我們認為是與健康倡議相關的服務，而這些服務將會以Apple Watch和AirPods兩項穿戴式產品來加以提供。

Apple產品中將會加入ResearchKit和CareKit兩項原始碼架構，讓你的醫療健康數據記錄在iPhone當中。庫克認為，如此的概念對於人們相當重要，其可賦予人們自主地管理自身健康。

根據官網指出，ResearchKit是一個用於打造App的開放原始碼架構，可讓招募參與人員和進行研究變得更簡單。而CareKit則是可讓開發者能透過它打造各種App，協助你管理自身醫療狀況，讓你不單只靠回醫院複診，你還可以定期追蹤你的症狀與用藥情況，甚至將資訊分享給你的照護團隊，以便他們更全面、更周詳地了解你的健康狀況。庫克認為，目前該公司對於健康相關服務仍處於前期階段，不過未來將會更豐富相關服務的提供。

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關鍵字：Apple,iPhone,ResearchKit,CareKit

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