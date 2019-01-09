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影／熬夜和愛你都戒了　「失戀博物館」讓女孩紅著眼眶離開

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記者馬叔安／台北報導

成都近日出現了一座「失戀博物館」，展出了來自各地網友捐贈的手鏈、抱枕、信件等100多件「失戀遺物」，還有許多失戀的隻字片語，開展10天左右已經有近萬人參觀。展覽的策劃人說，希望大家能真誠地面對感情，從別人的故事中吸取教訓，珍惜現在。

「我現在還在努力，你千萬別喜歡別人」、「熬夜和愛你，都戒了」、「我好希望離開了我之後，你會不習慣」，在博物館中能看到牆上掛滿了失戀者的文字。展覽策劃人朱先生說，這些情感語錄都是歷時10個月向全國網友徵集的。此外，還有陳列著許多情感寄托物件，比如票根、公仔、信封、照片，甚至還有高三練習題。

▲展覽策劃方全國徵集的情感語錄。（圖／翻攝自《封面新聞》）

▲展覽策劃方全國徵集的情感語錄。（圖／翻攝自《華西都市報》）

《封面新聞》指出，還有一根黑色手鏈，旁邊伴有一封手寫信，從內容上看，是女主角高三時期對一個男生的單戀，持續了3年左右，手鏈是男生送的，雖感情無疾而終，但女孩一直把手鏈留在身邊，直到捐給了這座「失戀博物館」。

▲一條手鏈的愛情故事。（圖／翻攝自《華西都市報》）

▲一條手鏈的愛情故事。（圖／翻攝自《華西都市報》）

中新網報導，這裡成了新的網紅打卡勝地，不少女孩都是紅著眼眶離開，現場有參觀者表示，這裡總能找到一句撼動內心的話。

朱先生說，有一次夜裡11點，接到了一個女孩的電話，女孩手寫了10多封給前男友的信，希望能放到這裡展出，「那個女孩說著說著就哭了」，因此自己想做一個屬於中國人的情感博物館，希望大家能真誠地面對感情。

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關鍵字：失戀,成都

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