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看星星說話 高宇進、曾博笙聯展　李佳芬：實際行動關懷自閉兒

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▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬9日下午出席一項自閉兒畫展時表示，大家應該多些包容與欣賞，社會才會更精彩，她看到這些孩子們的繪畫與陶藝創作發現大家的思考是非常的不可思議。李佳芬說，無意間看到這個活動，來這邊看的這些孩子的親人及他們的付出感到感動。她說自己是笨拙的母親，曾幫4個月大的女兒韓冰洗澡，卻不小心讓她掉到水裡的經驗。

▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

李佳芬出席位於鼓山區西藏街的一一文創「看星星說話 高宇進、曾博笙聯展」，以實際行動關懷自閉兒。一一文創1樓是文創餐飲空間與微型書店，同時結合台灣小農與安心食品，現場也提供自製午茶點心；2樓為展覽空間與文創美學教室，不定期會舉辦展覽與課程，現場小小空間因李佳芬的蒞臨參與而受到關注，瀰漫一股溫馨氣氛。

李佳芬也趁機向現場出席的高雄市議員蔡金晏提到，市政府有時候會做一些伴手禮，如果這群孩子的創作能置入，就能讓更多人看見他們的創作，也對這些孩子的父母親也是一種非常大的鼓勵與動力。李佳芬說，如果時間上可以配合，又對公益有助她都會盡量出席參與。市長時間非常有限，像今天他又去開會等，他也非常感謝有機會能出席這類活動。

高雄市立楠梓特殊學校校長聶惠如也受邀到場，他表示「其實我覺得關心最重要，接納他們，因為他們的畫有很多特殊性，其實都可以收藏，有人專門在收藏他們的畫，因為這些孩子雖然是天馬行空的畫，但是他們的想法，有他們的規格，還有畫的顏色不是我們一般人可以理解的，所以如果有興趣的人，都可以收藏他們的畫，就是給他們最大的鼓勵」。

▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼李佳芬看畫展時表示，大家應該多包容與欣賞，社會才會更精彩。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：韓國瑜,一一文創,自閉兒,李佳芬

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