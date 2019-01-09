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高雄最新代言人曝光！不敗女神等5大咖　接班「1白2陳」

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▲▼高雄市1-3月代言人，白冰冰、陳文茜、陳美鳳。（圖／合成圖）

▲高雄市1-3月代言人，白冰冰、陳文茜、陳美鳳。（圖／合成圖）

記者葉國吏／綜合報導

知名作家瓊瑤曾經在臉書說過自己是「韓粉」，近來傳出有望協助高雄市長韓國瑜的「愛情產業鍊」發展，針對此事，她8日晚間親自發文力挺，並且確定接下「愛情產業鏈總顧問」一職，文中更笑說：「韓市長，我已年邁，竟然被你拖出來當『顧問』。」▲「韓粉」瓊瑤老師在韓國瑜當選後發文貼圖表達開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「韓粉」瓊瑤老師在韓國瑜當選後發文貼圖表達開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在韓國瑜眼中，瓊瑤是「愛河最佳代言人」，瓊瑤得知此事驚喜表示，「真的嗎？我不知道耶！都是媒體再傳，都是你們在講，我不知道」，當場還反問了一句：「我能代言嗎？」韓國瑜會認為瓊瑤老師是「愛河最佳代言人」原因，主要是因為老師有一本作品《在水一方》，而《在水一方》是在愛河之邊。

▲▼林青霞42億豪宅內部疑曝光。（圖／CFP）

▲不敗女神林青霞。（圖／CFP）

根據《周刊王》報導，韓國瑜繼白冰冰、陳文茜、陳美鳳分別擔任1-3月觀光大使後，4月份觀光大使鎖定了「東方不敗」林青霞。根據了解，林青霞因為嫁給香港富商，所以高雄市府將她視為半個香港人，市府也鎖定另外4位港星周慧敏、劉德華、張學友及周潤發。

高雄市府打算藉由重量級港星的代言，吸引港澳遊客來高雄遊玩，認為透過及氣效應，可能還會擴散到全亞洲。

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關鍵字：高雄市,林青霞,白冰冰,陳美鳳,陳文茜

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