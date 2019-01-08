輔大性侵案外案　夏林清告苗博雅求償1元1/22宣判

記者劉昌松／台北報導

輔仁大學4年爆發學弟性侵學姊案，當時的輔大社科院院長夏林清因處理過程引發爭議遭停職，但她不滿台北市現任新科議員苗博雅曾在臉書po影片，指她施壓一名學生更改證詞，夏不滿名譽受損，提告向苗求償1元，並要求登報道歉，台北地院8日開庭辯論終結，定本月22日宣判。

▲台北市議員苗博雅（中）因被夏林清提告求償1元案開庭後，被2名自稱輔大心理系友從兩旁輪流質問。（圖／記者劉昌松攝）

苗博雅8日親自出庭辯論，夏林清則委由律師出庭，另2名自稱輔大心理系校友的人在開庭後，在苗受訪時不斷出聲質疑苗po臉書之前未經查證，苗則回「要講的已在法庭上講了」，苗隨後確認記者不再提問便離開法院。

輔仁大學在2015年爆發一名王姓學弟性侵酒醉學姐案，王男已被依妨害性自主判刑3年半定讞，不過夏林清不滿苗博雅當時錄製影片《十分鐘認真包：夏院長哪裡出了包？》po在臉書，質疑夏曾以溝通之名，反覆向一名證人學生施壓，該學生因此更改證詞，夏認為名譽嚴重受損，提告要苗賠償1元損失，同時要登報道歉。

苗的律師8日在庭上指控，苗所引述的消息來源不在事發現場，苗無法證明該名學生有被要求變更、偽造證詞。苗則表示，她是依據輔大社科院當時開的討論會紀錄，針對夏涉施壓學生的可受公評事項，做適當評論。法官庭後決定，全案22日下午宣判，雙方均表示不會出庭聽判。