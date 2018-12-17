影／熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

突發中心／綜合報導

傻眼！民眾於本月17日下午3點多在臉書「爆怨公社」PO出一段影片，是一名身材豐腴、腰內肉快從緊身牛仔褲炸出的女子正在直播，叫賣汽機車行車記錄器、全頻GPS測速器、汽機車胎壓偵測器等商品。只見她背對鏡頭，隨著音樂扭腰擺臀還把內褲塞進屁股縫摩擦，但因為肢體沒那麼協調，整體畫面有種說不出的情色與喜感，網友傻眼直呼，「錢不好賺啊…」

▲女子穿著火辣叫賣產品，還隨著音樂扭腰擺臀，成功炒熱氣氛，吸引２千多位網友觀賞。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲臉書直播競爭激烈，美女牌總是快又有效。（圖／翻攝自爆怨公社）



該直播在叫賣的時候大約1千人觀看，但只要開始「不協調的扭臀」，撫摸自己身體時，觀看人數可飆破2千。一名網友看不下去，截錄一段影片放到爆怨公社，立刻引發回響，多數網友罵，「這氣質太差了吧，我看到一定封鎖」、「看衣著跟背影就知道有歲數了」、「屁股長蟯蟲嗎」、「要記得伸出中指，對準屁眼黏蟲蛋喔」、「是在賣汽車造型的電動姊夫嗎」，當然也有部分網友喜愛這樣的叫賣方式，並稱，「很吸睛」、「好可愛」、「這個我可以」

▼女子把內褲塞進屁股縫，讓許多網友感到不舒服，也覺得她的擺動有些噁心。（圖／翻攝自爆怨公社）

▼有網友批評，該女子的表現，等於是自己物化自己，「好好賣個東西很難嗎？」（圖／翻攝自爆怨公社）