瞎掰16族由來！原民妹推銷「荒謬式幽默」爆紅　網笑翻：超可愛

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以「超不輪轉台語」為招牌、在遊覽車上賣特產的原民妹妹才剛爆紅不久，又有網友在臉書PO出另名超樂天的花蓮阿美族原民妹妹，不但大剌剌地自稱是「合法詐騙集團」，還當場教起了泰雅族語，吃飯、喝酒合在一起念就成了「梗令喇誤」，像極了台語中的髒話，一番「荒謬式幽默」讓車上乘客全都笑彎了腰。

「打擾你們一點點時間，讓我做個簡短的介紹！」原民妹妹一上遊覽車拿起麥克風，才剛經歷短短10秒還算正常的開場白，接下來說出的話就開始大走鐘，「我不是上來搶錢，只是上來騙錢的齁，有買、沒有買都沒有關係，我們是合法的詐～騙～集～團～！」

產品都還沒開始介紹，原民妹妹就開始說起了原住民的文化，超強的天花亂墜、連珠炮般的自嘲功夫讓車上乘客全都笑了開懷，「大家都知道原住民總共有16族，花蓮佔了2大族，有沒有人知道是哪2大族？沒有不滿足，原住民一點點就心滿意足，所以原住民都不會有憂鬱症跟躁鬱症，但是一旦發病就是直接起肖，不會浪費國家的藥。我跟你們講，不用分那麼多族，太多族不好記，分2大族就好，原住民第一大族，口袋都是這樣子的，就是沒錢、沒錢、沒沒錢，叫做存款不足，因為我們都是活、在、當、下，早上賺錢，晚上就會把它開了了，不然流到明早，會被政府扣了了！」

除此之外，原民妹妹還自嘲原住民什麼都不會，就是繁殖力很強，「當～然強，原本9族的原住民被我們繁殖成了16族！」一陣亂掰後，還當場教起了母語，「原住民16族，族語都不同，只有一句相通，你們學這句就好，這句話是泰雅族的話喔，吃飯叫做『梗令』，喝酒叫做『喇誤』，所以吃飯跟喝酒連起來怎麼講？」乘客們照唸後這才終於會意過來，而原民妹妹也急忙糾正，是「梗令喇誤」，不是「X你老木」！

整段影片被PO上爆料公社後，網友也紛紛被幽默的原民妹妹笑倒，「原住民真的很可愛，當朋友是不錯的」、「超想坐到她賣東西的遊覽車」、「好喜歡他們樂觀的態度」、「台灣的原住民真的是可愛又樂天！」但也有網友表示，事實上這位原民妹妹從事的「行業」很久以前就存在，「他們就是等遊覽車載著一團一團的旅客，上車推銷伴手禮，每一位推銷員各有一套特色台詞，只要能逗得遊客們哈哈笑，第一步就成功一半了，可惜隨著台灣內部整團出遊的風氣不再盛行，現在他們也只能苦撐！」

▲阿美族原民妹妹樂天、幽默的態度在網路上爆紅。（圖／網友張弘明授權提供）