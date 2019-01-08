越南移工疑詐賭　遭同鄉挾持毆打逼簽本票

記者林悅／台南報導

陳姓越南籍女子1月6日下午6時許向警方求救，稱其越南籍陳姓友人因故遭人挾持，警方立即成立專案小組救人，於當日晚上8時許在台南市關廟區某處旅社，順利將被害人救出，並帶回涉案之3名越南籍男子，偵訊後依恐嚇取財、妨害自由與傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警六分局警方據報循線救出疑因詐賭被挾持毆傷，強逼簽本票陳姓被害人，逮獲院姓3嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說經查嫌疑人阮嫌（31歲，業商）、阮嫌（25歲，業工）懷疑陳姓被害人詐賭，以木棒及徒手毆打被害人陳男成傷，隨後夥同另名阮嫌（25歲，業工，逃逸外勞）、陳姓男子強迫被害人陳男簽立5張本票（新台幣120萬元）作為清償，且強押被害人陳男至關廟區旅社，限制其行動。

案經被害人陳男伺機向其友人陳女求救，陳女向市警六分局報案後，六分局專案小組依據被害人口述周邊地理環境研判遭拘禁地點，於上記拘捕時、地當場逮捕阮姓3名犯罪嫌疑人，並將臉部、手部、腹部、背部有瘀傷及挫傷，傷痕累累之陳男順利救出。

詢問阮嫌3名越南籍犯罪嫌疑人，均坦承因發現陳男疑似詐賭而毆打陳男，另名涉案 37歲陳嫌到案說明，全案依涉嫌刑法恐嚇取財、妨害自由與傷害罪嫌，移送台南地檢署偵辦。