男嗆警「你是奴才」非犯罪獲處分不起訴　警分局無奈「予以尊重」

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子2018年在北投工作場合，與人發生勞資糾紛，警員獲報到場，卻遭男子怒嗆「奴才，你是奴才」、「靠X」等語，郭男遭警方依照侮辱公務員罪嫌移送法辦，但檢察官認為郭並不構成犯罪，予以處分不起訴，警分局獲悉只能無奈尊重結果。

▲警方到場處理事情，還要被民眾怒嗆奴才。（圖／翻攝畫面）

警方表示，2018年11月27日下午時分，1名郭姓男子在北投區某間飯店與人發生000勞資糾紛，但警員到場後試圖調解卻遭郭當場辱罵，「你一個奴才，跟一個主子這樣講話的」，郭甚至怒斥，「你是奴才，是公僕，拿你的槍出來打我啊！」遭警方依侮辱公務員罪刑送辦。

▲網路瘋傳此案的不處分書，讓許多警察對此處分感到無奈。（圖／翻攝畫面）

而最後檢察官根譯文內容指出，郭男是用「奴才」來強調警員的公僕身分，用「靠么」來表達不耐警員不斷重複要求，雖然用詞粗俗不禮貌，但郭男主觀上是在對警員現場處理方式表達不滿，不是故意要侮辱公務員，因此處分不起訴郭男。

但處分結果一出，就在網路上引起瘋傳，甚至有民眾表示，「用了70多年警察兩字已經由檢察官吳○○認證別名叫奴才2字了，所以以後有人說我們是奴才，甚至是奴才中的奴才千萬別生氣！」而北投警分局也表示，對於檢察官處分結果予以尊重，同時支持同仁嚴正執法，捍衞警察尊嚴。

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