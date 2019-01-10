供給不足空置率緊縮　西湖廠辦月租飆漲1.6％

▲內湖廠、商辦空置率持續下滑，租金呈穩定或上揚趨勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據戴德梁行2018年第四季統計，內湖科技園區「西湖、文德及舊宗」三個區段空置率持續下降，其中西湖段空置率來到供給甚少的1.3％，月租金更隨之飆漲至每坪1,300元。戴德梁行表示，2019年新供給有限，未來西湖段租金可期上揚、文德段則走勢持穩，舊宗段因供給量待消化所以僅持平。

本季內湖科技園區無廠辦大樓新供給。戴德梁行指出，西湖、文德及舊宗三區段皆有穩定去化表現，西湖段拜金融業、貿易業與科技業需求之賜，空置率下降0.4個百分點至1.3％，來到10年歷史新低點。文德段受惠於西湖段需求外溢，延續前幾季去化持穩態勢，空置率維持在6.2％。舊宗段空置率下降0.6個百分點至22.3％。

根據戴德梁行統計，第四季度西湖段租金成長1.6％，月租金每坪單價約1,300元，文德、舊宗二區段租金水準持穩。其中，文德段月租金每坪約970元、舊宗段月租金每坪約920元。

戴德梁行指出，展望2019年，由於廠辦大樓新供給有限，三區段辦公空間預期得以持續穩定去化。此次租金表現最佳的西湖段，受惠於穩定租賃需求，空置率已來到歷史低檔，未來租金仍具有上揚動能；文德段近期去化速度穩定，過去因供給量過大，導致供過於求之窘勢已不復見，預期租金走勢得以持穩；舊宗段廠辦部分，因供給量仍較龐大，租賃市場仍有待消化，也導致去化壓力相對較大，推估未來租金水準仍僅持平。