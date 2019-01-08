國5雪山隧道內「小客車火燒車」　北上塞爆車流回堵3.5公里

▲國5雪隧內發生自小客車火燒車，雙向一度封閉。（圖／翻攝自網路）

記者賴文萱／台北報導

國道5號北上15.6公里處，一輛自小客車在雪山隧道內發生火燒車事故，國九隊8時46分將雪隧雙向封閉進行處理，導致後方車流回堵。現場火勢9時5分已撲滅，一開始僅開放南下路段，9時41分北上內外側車道均開放通車。高公局坪林交控中心指出，雙向開放後，塞車狀況已慢慢疏解，但北上仍回堵3.5公里。

國九隊指出，該輛事故自小客車上午行經國道5號北向15.6公里處，發現車輛狀況異常（車輛發出異聲），停於內側車道檢查，但車輛引擎室突然起火燃燒，該駕駛人遂自行取用消防設備滅火並與抵達自衛消防人員於8時48分撲滅，駕駛及車內乘客共2人均安全。

勤務指揮中心上午8時38分接獲坪林行控中心通報後，遂立即通報線上巡邏車趕往現場處理，坪林行控中心並聯繫消防救護、工務段等相關單位前往救災及管制，8時40分雪隧南、北口均封閉車道行駛。

另外，國九916號巡邏車8時47分抵達雪隧南口管制疏導，雪隧南向北口派遣巡邏車923、北向南口巡邏車952負責管制並引導車輛改道下坪林及頭城交流道，於08時42分自衛消防機車抵達，現場維持交維封閉，於09時0分許雪隧南向外側車道開放通行，09時18分該車上架拖吊排除。