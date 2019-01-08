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樹林母女劫內幕！移工妹爆「淫老闆很變態」　強拍裸照逼員工「一起幹」

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▲丁嫌自稱為錢潛入好友家，最後竟反綁被害人母女並強拍裸照。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

新北市樹林區的丁姓男子經營塑膠工廠，還曾幫樂高積木代工，更長期為竹科公司製造模具，全盛時期日進斗金，但丁嫌卻沉迷賭博、養小三，最終鋌而走險潛入友人家偷竊，失風之後竟改為劫色，控制屋內母女行動，猥褻後強拍裸照威脅她們不得報警，還逼著工廠內的35歲范姓越南籍員工「一起幹」。

1月2日下午，丁嫌帶著范男闖入被害人家中，原想搜刮財物，女主人卻突然返家，一進門便被丁嫌以菜刀威脅，隨即用棉被蒙住被害人頭部，要她把家中貴重物品交出來。

詭異的是，黃女主動提供金融卡的位置和密碼，向匪徒苦苦懇求，希望嫌犯「把錢拿走，饒她一命」，丁嫌卻遲遲不肯離開，反而等到晚間7時許，長相甜美、身材姣好的女兒回來後，再故技重施將女兒綑綁，而在范男先離開後，丁還強脫被害人衣服拍裸照，威脅「若是報警便要將裸照公布」。

丁嫌供稱是因公司資金有缺口才犯案，卻遭爆料他在外養小三、欠賭債。

2嫌在案發後60小時內落網，丁嫌供稱自己的工廠積欠十多萬債務，被資金缺口逼到鋌而走險，但本刊調查發現，事情沒有這麼單純。

「他很不開心，哥哥是被逼的。」越南籍移工范男的妹妹表示，哥哥為了照料在越南的老婆孩子，平時省吃儉用，沒想到卻遇上了心術不正的壞老闆。而在一個月前，丁嫌就曾提過搶劫計畫，還以薪水和工作要脅，若不參與就要范男回越南「吃自己」。

范男落網前告訴妹妹「老闆很變態，常常打他罵我。」范女透露，丁嫌脾氣暴躁，哥哥就算沒做錯事情，老闆還是常找各種理由處罰他，除了肉體和精神上虐待，還常苛扣薪水，而丁嫌經營塑膠工廠，負責人的身分看似風光，實則有龐大經濟壓力且壓力不只是來自工廠營運。

丁嫌與被害人因單車結緣，一起運動的多年好友，最終竟成「樹林之狼」。（翻攝自丁嫌臉書）

范女透露，哥哥說常會有「女人」打電話跟老闆要錢，老闆為此焦頭爛額，還多次向月薪只有2萬3千多元的范男借錢，哥哥每個月拿到手的薪水只有一萬元左右，也或許是壓力太大，丁嫌竟逼員工走上歹路。

2嫌如今落網，但被害人仍被嚇到不敢返家，被逼著犯案的范姓員工更要面對嚴酷的法律責任，范女妹妹想幫助哥哥，卻因自己經濟也不富裕，難以負擔聘請律師的高額費用，只希望好心人伸出援手，能幫助哥哥。


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