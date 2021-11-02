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替「地獄新娘」證婚　美國巫師獲聘為撒旦教牧師

湯瑪士從小便自行修練巫術，日前獲撒旦教總部任命為牧師。（翻攝Thomas O'Brien Vallor IG）

▲美國麻薩諸塞州（Massachusetts）一位自詡為「巫師」的男子湯瑪士（Thomas O'Brien Vallor），近日被當地的撒旦教教會 （Church of Satan）任命為牧師。

圖文／鏡週刊

據外媒報導，現年36歲的湯瑪士在年僅十幾歲時，便隨家人搬遷到美國麻州的塞勒姆市（Salem），因當地撒旦教文化盛行，便開始自行修練魔法和巫術，他也坦言：「當我還是小孩子時，對巫術其實毫無概念，只知道那是歌德文化的一部分，直到親身學習後，才開始了解它的涵義。」

湯瑪士為一對新人主持儀式。（翻攝Thomas O'Brien Vallor IG）

湯瑪士日前也獲得國際撒旦教總部認可，獲聘為教會牧師，開始替鎮上的新人主持婚禮儀式，他回憶日前主持的第一場新婚典禮，新人是一對女同志，也是虔誠的撒旦教信徒，當天的婚禮在巨大的惡魔巴風特（Baphomet）雕像前舉行，並播放了提姆波頓（Tim Burton）執導的《地獄新娘》（Corpse Bride）動畫配樂，作為婚禮儀式用歌曲，兩人的婚禮誓言也取自劇中台詞。

因外界對撒旦教的印象多為離經叛道，他也為此強調：「我的工作和傳統牧師無異，包括主持婚禮、參與社區慈善活動，為弱勢族群募款，以及提供食物或尿布等，而解釋被誤解的宗教教義，也是我的份內工作。」因湯瑪士也是一位歷史學家兼導遊，他常利用閒暇時間，參與促進宗教多元化的政治活動，盼大眾莫以有色眼光看待撒旦教。

湯瑪士是當地的導遊兼歷史學家。（翻攝Thomas O'Brien Vallor IG）

儘管身為一位撒旦教牧師，但他卻表明不相信鬼魂、驅魔等超自然現象，他表示自己學生時代主修的歷史和哲學學位，幫助他成為了一位懷疑主義者，他也對萬聖節習俗頗有怨言，表示萬聖節已由古老的歌頌死者儀式，變成了更加花俏、現代化和商業化的文化，「我們可以盡情的享受節日，但還是要對亡者心懷敬意。」

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